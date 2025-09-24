24 de septiembre de 2025 - 08:48

Empleadas domésticas con aumento: cuánto cobra una niñera en octubre 2025

Niñeras y empleadas domésticas tendrán salarios actualizados en octubre con aumento y bono. Conocé los montos según jornada y categoría.

El salario de niñeras cierran en octubre el esquema de aumentos 2025.

El salario de niñeras cierran en octubre el esquema de aumentos 2025.

Las trabajadoras de casas particulares recibirán en octubre los salarios actualizados luego del último tramo de incremento fijado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). La medida impacta de forma directa en niñeras y empleadas domésticas, tanto en jornadas completas como en medias jornadas.

Con la Resolución 1/2025, se completó el esquema de aumentos iniciado a comienzos del año. Además de los sueldos mínimos por categoría, en septiembre se abonó un bono no remunerativo que se incorpora al cobro de octubre para quienes superen las 16 horas semanales.

Cuánto cobrará una niñera en octubre: jornada completa y media jornada

La presidenta de la CNTCP, Sara Alicia Gatti, explicó que “se trató de un esquema escalonado que incluyó a todas las categorías: supervisoras, caseros, cocineras, asistentes de personas y personal de tareas generales”.

Las niñeras recibirán un salario según sea con o sin retiro su contratación.

En el caso de las niñeras, la escala salarial quedó conformada, para quienes cumplen jornada completa con retiro percibirán $416.485,63 mensuales, mientras que las que trabajan sin retiro alcanzarán los $464.129,59 mensuales.

Para media jornada, que implica 4 horas diarias durante 5 días a la semana, el ingreso es de $263.519 en la modalidad con retiro y de $294.657 para las que cumplen funciones sin retiro. A estos montos se agrega el bono no remunerativo de $9.500 cuando se superan las 16 horas semanales, elevando los ingresos totales.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en octubre

Con estos ajustes, los salarios mínimos por hora y por mes en septiembre 2025 son:

  • Supervisor/a con retiro: $3.683,21 por hora / $459.471,73 por mes
  • Supervisor/a sin retiro: $4.034,05 por hora / $511.800,22 por mes
  • Tareas específicas con retiro: $3.487,00 por hora / $426.875,19 por mes
  • Tareas específicas sin retiro: $3.822,91 por hora / $475.184,56 por mes
  • Caseros/as: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes
  • Cuidado de personas con retiro (niñeras): $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes
  • Cuidado de personas sin retiro (niñeras): $3.683,21 por hora / $464.129,59 por mes
  • Tareas generales con retiro: $3.052,99 por hora / $374.541,36 por mes
  • Tareas generales sin retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes
El bono no remunerativo eleva los ingresos de quienes trabajan más de 16 horas semanales.

Bonos de septiembre: cómo se liquidan y quiénes los cobran

El bono no remunerativo se paga de manera diferenciada según las horas trabajadas a la semana:

  • Hasta 12 horas semanales: $4.000
  • Entre 12 y 16 horas semanales: $6.000
  • Más de 16 horas semanales: $9.500

Estos adicionales, sumados a la actualización salarial, consolidan el ingreso de octubre para todas las empleadas domésticas, cerrando así el esquema de aumentos previsto para 2025.

