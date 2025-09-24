Empleadas domésticas con aumento: cuánto cobra una niñera en octubre 2025

Niñeras y empleadas domésticas tendrán salarios actualizados en octubre con aumento y bono. Conocé los montos según jornada y categoría.

El salario de niñeras cierran en octubre el esquema de aumentos 2025.

Las trabajadoras de casas particulares recibirán en octubre los salarios actualizados luego del último tramo de incremento fijado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). La medida impacta de forma directa en niñeras y empleadas domésticas, tanto en jornadas completas como en medias jornadas.

Con la Resolución 1/2025, se completó el esquema de aumentos iniciado a comienzos del año. Además de los sueldos mínimos por categoría, en septiembre se abonó un bono no remunerativo que se incorpora al cobro de octubre para quienes superen las 16 horas semanales.

Cuánto cobrará una niñera en octubre: jornada completa y media jornada La presidenta de la CNTCP, Sara Alicia Gatti, explicó que “se trató de un esquema escalonado que incluyó a todas las categorías: supervisoras, caseros, cocineras, asistentes de personas y personal de tareas generales”.

Empleadas domésticas.jpg Las niñeras recibirán un salario según sea con o sin retiro su contratación. Freepik En el caso de las niñeras, la escala salarial quedó conformada, para quienes cumplen jornada completa con retiro percibirán $416.485,63 mensuales, mientras que las que trabajan sin retiro alcanzarán los $464.129,59 mensuales.

Para media jornada, que implica 4 horas diarias durante 5 días a la semana, el ingreso es de $263.519 en la modalidad con retiro y de $294.657 para las que cumplen funciones sin retiro. A estos montos se agrega el bono no remunerativo de $9.500 cuando se superan las 16 horas semanales, elevando los ingresos totales.