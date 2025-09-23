La bodega de un intendente que perdió una millonaria demanda contra Aysam y el gobierno de Mendoza

Un fallo judicial resolvió un extenso litigio vinculado a obras públicas y a un reclamo empresarial con fuerte impacto económico y político.

La magistrada recorrió el lugar y constató que no había olores en la zona de la bodega.

La Justicia de Mendoza rechazó la demanda de Bodegas y Viñedos Naser Mansur S.A., que reclamaba una indemnización millonaria contra Aguas y Saneamiento Mendoza (Aysam) y el Estado provincial. La empresa, presidida por el intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, aseguraba que la ampliación de la planta depuradora de Rivadavia había afectado de forma irreparable a su patrimonio.

El tribunal concluyó que no existió una relación causal directa entre las obras públicas y los daños denunciados por la bodega. Con el fallo, la empresa no solo perdió la posibilidad de cobrar más de 115 millones de pesos y 172 mil dólares, sino que además deberá hacerse cargo de las costas del proceso judicial.

Aguas Mendocinas: Establecimiento Potabilizador Alto Godoy Las pericias técnicas fueron clave para desmontar los argumentos presentados. La Justicia desestimó los argumentos de la bodega El reclamo de la bodega se centraba en que la tala de un cerco de álamos durante la ampliación del Establecimiento Depurador Rivadavia en 2018 había dejado expuesta la finca a olores y gases. Según la firma, esta situación derivó en la rescisión de un contrato de alquiler en 2021, la frustración de nuevas operaciones y la caída en el valor del inmueble.

No obstante, los peritajes y la inspección judicial contradecían esos argumentos. La perito enólogo señaló que la bodega cumplía con las condiciones requeridas por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y aclaró que durante su visita no percibió olores desagradables.

En paralelo, la pericia ambiental confirmó que el Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado en 2021 mediante la Resolución N° 09/2021, un acto administrativo legítimo que nunca fue objetado por la demandante.