Se desploma el dólar hoy y el riesgo país perforó los 1.000 puntos luego del respaldo de Trump

El dólar minorista mantiene por segundo día consecutivo la tendencia a la baja y cotiza a $1.325 para la compra y $ 1.375 para la venta en el Banco Nación .

El dólar cerró la semana en alza y se vendió a $1.515: cómo quedó la cotización en los bancos

El dólar oficial bajó $85 y cerró a $1.430 tras el apoyo de EE.UU. y la baja de retenciones a carnes y granos

Se trata de un marcado descenso de $55 respecto al cierre del lunes, cuando el respaldo de Estados Unidos al programa económico y el anuncio de suspensión temporal de las retenciones a los granos y carnes generaron una reacción positiva en los mercados.

Este martes, el régimen de bandas cambiarias se ubica en $1.477,28 para el techo y $947,17 para el piso , según la web del Banco Central. El tipo de cambio mayorista -referencia- cotiza a $1.356,37, equivalente a una caída de $53,43 frente al cierre previo, lejos del máximo que habilita la intervención oficial en el mercado.

El dólar blue cotizaba esta mañana a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta , también exhibiendo una fuerte baja de $65.

Cae el riesgo país y sigue la recuperación general en acciones y bonos

Por su parte, el riesgo país de JP Morgan se ubica en 964 puntos básicos, 119 unidades menos que el lunes. A modo de comparación, el viernes había trepado durante algunas horas del día hasta los 1.500 puntos básicos.

Los de hoy son todos valores que no se veían desde antes de la derrota electoral de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires.

El "espaldarazo" de Estados Unidos calmó el humor inversor y habilitó la recuperación: los Bonares suben 4,53% (AL41D) y los Globales avanzan 5,69% (GD29D).

En la plaza local, el S&P Merval retrocede 2,5% en pesos y se acomoda en 1.765.845 unidades.

Los ADR argentinos en Wall Street prolongan el envión del lunes, cuando habían saltado hasta 24%. Hoy siguen en verde con alzas en Central Puerto (+3,4%), YPF (+3,2%), Tenaris (+3,1%), Edenor (+3%) y BBVA (+2,8%), confirmando que el capital externo vuelve a mirar con interés al mercado local.

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.787,50 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.390

Venta: $1.410

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

Quedó confirmado el precio del dólar para este miércoles 10 de septiembre cuando abran los bancos Dólar hoy

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $ 1.383,38 (- $44,48)

Venta: $ 1.384,77 (- $45,81)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $ 1.369,96 (- $58,22)

Venta: 1.395,80 (- $65,31)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.