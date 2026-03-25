25 de marzo de 2026 - 15:56

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 26 de marzo

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este jueves a $1.400 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en los distintos bancos del país.

El Banco Central cotizó el dólar oficial minorista para la venta a $1.402.

El Banco Central cotizó el dólar oficial minorista para la venta a $1.402.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá en baja este jueves a $1.400 en Banco Nación. A pesar de la inactividad del mercado local durante el feriado nacional, en Wall Street subieron las acciones argentinas y el riesgo país descontó 14 puntos.

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dólar jueves 26 de marzo
El dólar abrirá en baja para este miércoles.

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Precio del dólar para este jueves en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este jueves 26 de marzo

  • Banco Nación: $1.400
  • Banco Galicia: $1.400
  • Banco BBVA: $1.400
  • Banco Santander: $1.405
  • Banco Ciudad: $1.405
  • Banco Patagonia: $1.410
  • Banco Macro: $1.410
  • Banco Hipotecario: $1.400
  • Banco Supervielle: $1.401
  • Banco Credicoop: $1.410
  • Banco Piano: $1.400
  • Banco Comercio: $1.400
  • ICBC: $1.405
  • Brubank: $1.395

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

Durante la jornada, los activos argentinos que cotizan en el exterior mostraron un comportamiento propio, en un escenario de menor volumen de operaciones y con una leve reducción del riesgo país. La mayoría de las acciones de empresas locales negociadas en Nueva York finalizó con resultados positivos.

  • Gracias al mecanismo de los ADR del cierre del miércoles, entre los movimientos más relevantes, YPF avanzó 0,1%. Dentro del segmento, Transportadora de Gas del Sur (TGS) bajó 1,6% y cerró en 33,45 dólares. Pampa Energía también mostró un desempeño favorable al subir 0,8% , y Central Puerto registró una leve mejora de 1,1% con un valor de 15,61 dólares. Edenor siguió en 0,3% y terminó en 28,74 dólares.
  • El sector financiero presentó variaciones mixtas. Grupo Galicia subió 3,2% a 46,46 dólares, mientras que Banco Macro subió 3,5% hasta 72,95 dólares. Por su parte, Banco BBVA Argentina escaló a 4,3% y Supervielle cerró 3,8% a 9,11 dólares.
  • En el rubro tecnológico, Globant registró una pequeña suba de 0,2% hasta 43,15 dólares, y Mercado Libre también cerró en alza, con un número de 2,6% hasta 1.654,08 dólares.
  • En otros sectores se observaron avances. Irsa ganó 3,0% hasta 15,47 dólares y Corporación América mejoró 1,6% a 25,64 dólares. Mientras que Tenaris sumó 0,1% y finalizó en 57,31 dólares. Ternium avanzó 1,1% hasta 39,35 dólares.
dólar jueves 26 de marzo

La menor actividad en el mercado local, producto del feriado, impactó en la operatoria de los bonos soberanos y, en consecuencia, en la evolución del riesgo país. Al cierre del miércoles, este indicador descontó 14 puntos y se ubicó en 594 unidades. Este movimiento respondió principalmente a la escasa referencia de precios en la plaza doméstica, algo habitual en jornadas con baja participación.

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