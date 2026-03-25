Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 26 de marzo

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este jueves a $1.400 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en los distintos bancos del país.

El Banco Central cotizó el dólar oficial minorista para la venta a $1.402.

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá en baja este jueves a $1.400 en Banco Nación. A pesar de la inactividad del mercado local durante el feriado nacional, en Wall Street subieron las acciones argentinas y el riesgo país descontó 14 puntos.

dólar jueves 26 de marzo El dólar abrirá en baja para este miércoles. WEB Precio del dólar para este jueves en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este jueves 26 de marzo

Banco Nación: $1.400

$1.400 Banco Galicia: $1.400

$1.400 Banco BBVA: $1.400

$1.400 Banco Santander: $1.405

$1.405 Banco Ciudad: $1.405

$1.405 Banco Patagonia: $1.410

$1.410 Banco Macro: $1.410

$1.410 Banco Hipotecario: $1.400

$1.400 Banco Supervielle: $1.401

$1.401 Banco Credicoop: $1.410

$1.410 Banco Piano: $1.400

$1.400 Banco Comercio: $1.400

$1.400 ICBC: $1.405

$1.405 Brubank: $1.395 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país Durante la jornada, los activos argentinos que cotizan en el exterior mostraron un comportamiento propio, en un escenario de menor volumen de operaciones y con una leve reducción del riesgo país. La mayoría de las acciones de empresas locales negociadas en Nueva York finalizó con resultados positivos.