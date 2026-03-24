24 de marzo de 2026 - 11:16

Reintegro en supermercados con Banco Nación: cómo llegar a $120.000 pagando con MODO y BNA+

Banco Nación ofrece reintegro del 30% con MODO y BNA+ en supermercados y mayoristas con tope de $12.000 por semana hasta mayo.

El beneficio del Banco Nación se aplica los miércoles pagando con tarjetas de crédito mediante MODO desde BNA+.

El beneficio del Banco Nación se aplica los miércoles pagando con tarjetas de crédito mediante MODO desde BNA+.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Leé además

El beneficio aplica solo los martes en compras presenciales con QR o NFC a través de MODO.

Coto ofrece 20% de descuento con reintegro de hasta $25.000: cómo aprovecharlo en marzo
En fines de semana largos, la demanda crece y se recomienda reservar con anticipación.

Cuánto sale ir a las famosas termas en Mendoza: opciones desde $13.000 y experiencias full day

La promoción rige del 1 de marzo al 31 de mayo de 2026 y permite acumular hasta $120.000 por persona, combinando compras presenciales y online con tarjetas de crédito del banco en un solo pago.

Hasta cuándo se puede aprovechar el reintegro y cómo se paga con BNA+ y MODO

El beneficio del Banco Nación está vigente todos los miércoles hasta el 31 de mayo de 2026, con un reintegro del 30% y un tope de $12.000 por cliente por semana. El límite se aplica por CUIT y alcanza a compras en supermercados, mayoristas y grandes cadenas alimenticias.

MODO

Para acceder al reintegro, el pago debe realizarse con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación, abonando exclusivamente a través de MODO desde la app BNA+ y escaneando el QR. No aplica para pagos con saldo en cuenta.

El beneficio es válido en compras presenciales y online en todo el país. El reintegro se acredita dentro de los 30 días en la cuenta monetaria asociada a BNA+ del titular que realizó la compra.

Entre los supermercados y mayoristas adheridos a nivel nacional se encuentran

  • Carrefour
  • Coto
  • VEA
  • Disco
  • Jumbo
  • La Anónima
  • Diarco
  • Chango Más
  • Libertad
  • Yaguar
  • Día

En la provincia de Mendoza, el beneficio alcanza a una amplia red de comercios, entre ellos

  • Átomo
  • VEA
  • Carrefour
  • Jumbo
  • Makro
  • Hiper Libertad
  • Yaguar
  • Super A
  • Granja Benedetti
  • Carnes Rizzo
  • Carnes de Mi Campo

Cuánto hay que gastar para alcanzar el reintegro máximo y cómo sumar hasta $120.000

Para obtener el reintegro máximo semanal de $12.000, es necesario realizar consumos de $40.000 cada miércoles, ya que el beneficio cubre el 30% del total.

Supermercados Carrefour alimentos productos importados 2.jpg

Durante todo el período de vigencia, que abarca 10 miércoles, una persona puede acumular hasta $120.000 en reintegros si alcanza el tope semanal en cada jornada.

En el caso de hogares con dos personas que tengan cuenta BNA+, el ahorro puede duplicarse. Cada titular puede usar su propia tarjeta del Banco Nación y pagar con MODO, lo que permite llegar hasta $240.000 en devoluciones, siempre respetando el tope semanal y las condiciones de la promoción

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las actualizaciones semestrales se aplican según la variación del IPC..

Ganancias, monotributo y ajuste por inflación: el escenario fiscal en 2026

Una finca de Agrelo logró la certificación de sitio libre de Mosca del Mediterráneo y se le abren las puertas a nuevos mercados

Una finca logra la primera certificación de sitio libre de mosca del Mediterráneo para el oasis Norte

ANSES definió las fechas de cobro de la AUH según la terminación del DNI para abri

AUH: calendario de pago de abril 2026 y cuánto se cobra

Chacras Park representa un hito para Luján de Cuyo y para Mendoza en general.

Kaikoura: la desarrolladora internacional que apuesta por Mendoza