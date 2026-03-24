Reintegro en supermercados con Banco Nación: cómo llegar a $120.000 pagando con MODO y BNA+

El Banco Nación mantiene el beneficio para ahorrar en alimentos. A través de MODO y la app BNA+, los usuarios acceden a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.
Banco Nación ofrece reintegro del 30% con MODO y BNA+ en supermercados y mayoristas con tope de $12.000 por semana hasta mayo.
El Banco Nación mantiene el beneficio para ahorrar en alimentos. A través de MODO y la app BNA+, los usuarios acceden a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.
La promoción rige del 1 de marzo al 31 de mayo de 2026 y permite acumular hasta $120.000 por persona, combinando compras presenciales y online con tarjetas de crédito del banco en un solo pago.
El beneficio del Banco Nación está vigente todos los miércoles hasta el 31 de mayo de 2026, con un reintegro del 30% y un tope de $12.000 por cliente por semana. El límite se aplica por CUIT y alcanza a compras en supermercados, mayoristas y grandes cadenas alimenticias.
Para acceder al reintegro, el pago debe realizarse con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación, abonando exclusivamente a través de MODO desde la app BNA+ y escaneando el QR. No aplica para pagos con saldo en cuenta.
El beneficio es válido en compras presenciales y online en todo el país. El reintegro se acredita dentro de los 30 días en la cuenta monetaria asociada a BNA+ del titular que realizó la compra.
Entre los supermercados y mayoristas adheridos a nivel nacional se encuentran
En la provincia de Mendoza, el beneficio alcanza a una amplia red de comercios, entre ellos
Para obtener el reintegro máximo semanal de $12.000, es necesario realizar consumos de $40.000 cada miércoles, ya que el beneficio cubre el 30% del total.
Durante todo el período de vigencia, que abarca 10 miércoles, una persona puede acumular hasta $120.000 en reintegros si alcanza el tope semanal en cada jornada.
En el caso de hogares con dos personas que tengan cuenta BNA+, el ahorro puede duplicarse. Cada titular puede usar su propia tarjeta del Banco Nación y pagar con MODO, lo que permite llegar hasta $240.000 en devoluciones, siempre respetando el tope semanal y las condiciones de la promoción