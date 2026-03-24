Reintegro en supermercados con Banco Nación: cómo llegar a $120.000 pagando con MODO y BNA+

El Banco Nación mantiene el beneficio para ahorrar en alimentos. A través de MODO y la app BNA+, los usuarios acceden a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.

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La promoción rige del 1 de marzo al 31 de mayo de 2026 y permite acumular hasta $120.000 por persona , combinando compras presenciales y online con tarjetas de crédito del banco en un solo pago.

El beneficio del Banco Nación está vigente todos los miércoles hasta el 31 de mayo de 2026 , con un reintegro del 30% y un tope de $12.000 por cliente por semana . El límite se aplica por CUIT y alcanza a compras en supermercados, mayoristas y grandes cadenas alimenticias.

Para acceder al reintegro, el pago debe realizarse con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación, abonando exclusivamente a través de MODO desde la app BNA+ y escaneando el QR. No aplica para pagos con saldo en cuenta.

El beneficio es válido en compras presenciales y online en todo el país. El reintegro se acredita dentro de los 30 días en la cuenta monetaria asociada a BNA+ del titular que realizó la compra.

Entre los supermercados y mayoristas adheridos a nivel nacional se encuentran

Carrefour

Coto

VEA

Disco

Jumbo

La Anónima

Diarco

Chango Más

Libertad

Yaguar

Día

En la provincia de Mendoza, el beneficio alcanza a una amplia red de comercios, entre ellos

Átomo

VEA

Carrefour

Jumbo

Makro

Hiper Libertad

Yaguar

Super A

Granja Benedetti

Carnes Rizzo

Carnes de Mi Campo

Cuánto hay que gastar para alcanzar el reintegro máximo y cómo sumar hasta $120.000

Para obtener el reintegro máximo semanal de $12.000, es necesario realizar consumos de $40.000 cada miércoles, ya que el beneficio cubre el 30% del total.

Supermercados Carrefour alimentos productos importados 2.jpg Los Andes

Durante todo el período de vigencia, que abarca 10 miércoles, una persona puede acumular hasta $120.000 en reintegros si alcanza el tope semanal en cada jornada.

En el caso de hogares con dos personas que tengan cuenta BNA+, el ahorro puede duplicarse. Cada titular puede usar su propia tarjeta del Banco Nación y pagar con MODO, lo que permite llegar hasta $240.000 en devoluciones, siempre respetando el tope semanal y las condiciones de la promoción