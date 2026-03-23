Empleadas domésticas: cuánto cobran en abril, bono y escala salarial vigente

Las empleadas domésticas ya tienen definidos los salarios que se pagarán en abril 2026 , tras el último acuerdo paritario del sector. La actualización incluye aumentos acumulativos aplicados en febrero y marzo, junto con una suma no remunerativa que impacta directamente en el ingreso final.

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Además, la correcta emisión del recibo de sueldo de ARCA es clave para reflejar los nuevos básicos y el bono extraordinario. Si no hay una nueva revisión paritaria, en abril se mantendrán los mismos valores que se deben pagar por marzo.

La paritaria del sector definió que el incremento es escalonado, acumulativo y alcanza a todas las categorías del régimen de la Ley 26.844 , en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

De esta forma, el sector acumula una mejora del 3% en el primer trimestre de 2026 .

El mecanismo es acumulativo, lo que implica que en febrero se actualizaron los sueldos tomando como base enero y que en marzo se volvió a aplicar el porcentaje sobre el salario ya incrementado. Este sistema genera una recomposición gradual de los ingresos.

Con estos aumentos, la escala salarial vigente para marzo, y que se replica en abril, queda de la siguiente manera:

Tareas generales

Con retiro: $3.348,37 por hora / $410.773,52 mensual

Sin retiro: $3.599,86 por hora / $455.160,14 mensual

Cuidado de personas

Con retiro: $3.599,86 por hora / $455.160,14 mensual

Sin retiro: $4.012,14 por hora / $505.578,34 mensual

Caseros (sin retiro)

$3.599,86 por hora / $455.160,14 mensual

Tareas específicas

Con retiro: $3.807,87 por hora / $466.154,67 mensual

Sin retiro: $4.161,14 por hora / $517.277,03 mensual

Supervisores

Con retiro: $4.013,30 por hora / $500.649,26 mensual

Sin retiro: $4.382,63 por hora / $556.024,76 mensual

Además, se suma una suma fija no remunerativa de hasta $20.000 por mes, según la carga horaria, que no se incorpora al básico pero debe abonarse.

Cuánto cobra una empleada doméstica por 4 horas diarias con bono en abril

Para una trabajadora de tareas generales con retiro, que cumple 4 horas por día, 5 días a la semana (unas 20 horas semanales), el cálculo en abril se realiza con los valores vigentes.

Billletes peso argentino La liquidación en ARCA es clave para registrar correctamente aportes y salario. Web

El valor por hora es de $3.348,37. En un mes promedio de 80 horas trabajadas, el sueldo base alcanza los $267.869,60. A este monto se le suma el bono no remunerativo, ya que supera las 16 horas semanales. En este caso corresponde el máximo de $20.000. De esta manera, el total estimado a cobrar en abril es de $287.869,60.

Este importe debe liquidarse correctamente en el recibo de sueldo de ARCA, verificando que los datos laborales estén actualizados y seleccionando el período correspondiente para que se apliquen los valores vigentes y los aportes se calculen de forma correcta.

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