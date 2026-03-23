23 de marzo de 2026 - 12:54

Empleadas domésticas: cuánto cobran en abril, bono y escala salarial vigente

Salarios de empleadas domésticas en abril 2026 con escala actualizada bono no remunerativo y claves para liquidar correctamente el recibo en ARCA.

Los sueldos de abril mantienen los valores actualizados de marzo si no hay nueva paritaria.

Los sueldos de abril mantienen los valores actualizados de marzo si no hay nueva paritaria.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Las empleadas domésticas ya tienen definidos los salarios que se pagarán en abril 2026, tras el último acuerdo paritario del sector. La actualización incluye aumentos acumulativos aplicados en febrero y marzo, junto con una suma no remunerativa que impacta directamente en el ingreso final.

Leé además

Argentina ahora tiene la nafta más cara que en Chile

Argentina ahora tiene la nafta más cara que en Chile y ya está en el top 3 de la región
Los ataques en Medio Oriente disparan alertas por el gas y posicionan a Vaca Muerta

Crisis energética global: ataques en Medio Oriente disparan alertas por el gas y posicionan a Vaca Muerta

Además, la correcta emisión del recibo de sueldo de ARCA es clave para reflejar los nuevos básicos y el bono extraordinario. Si no hay una nueva revisión paritaria, en abril se mantendrán los mismos valores que se deben pagar por marzo.

Escala salarial de empleadas domésticas en abril 2026: cuánto cobran según categoría

La paritaria del sector definió que el incremento es escalonado, acumulativo y alcanza a todas las categorías del régimen de la Ley 26.844, en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

Sueldo empleadas domésticas
El bono no remunerativo puede sumar hasta $20.000 seg&uacute;n la carga horaria.

El bono no remunerativo puede sumar hasta $20.000 según la carga horaria.

El acuerdo estableció subas consecutivas del 1,5% mensual, con aplicación en dos tramos:

  • Febrero 2026: 1,5% sobre los salarios de enero
  • Marzo 2026: 1,5% adicional sobre los valores ya actualizados de febrero

De esta forma, el sector acumula una mejora del 3% en el primer trimestre de 2026.

El mecanismo es acumulativo, lo que implica que en febrero se actualizaron los sueldos tomando como base enero y que en marzo se volvió a aplicar el porcentaje sobre el salario ya incrementado. Este sistema genera una recomposición gradual de los ingresos.

Con estos aumentos, la escala salarial vigente para marzo, y que se replica en abril, queda de la siguiente manera:

Tareas generales

  • Con retiro: $3.348,37 por hora / $410.773,52 mensual
  • Sin retiro: $3.599,86 por hora / $455.160,14 mensual

Cuidado de personas

  • Con retiro: $3.599,86 por hora / $455.160,14 mensual
  • Sin retiro: $4.012,14 por hora / $505.578,34 mensual

Caseros (sin retiro)

  • $3.599,86 por hora / $455.160,14 mensual

Tareas específicas

  • Con retiro: $3.807,87 por hora / $466.154,67 mensual
  • Sin retiro: $4.161,14 por hora / $517.277,03 mensual

Supervisores

  • Con retiro: $4.013,30 por hora / $500.649,26 mensual
  • Sin retiro: $4.382,63 por hora / $556.024,76 mensual

Además, se suma una suma fija no remunerativa de hasta $20.000 por mes, según la carga horaria, que no se incorpora al básico pero debe abonarse.

Cuánto cobra una empleada doméstica por 4 horas diarias con bono en abril

Para una trabajadora de tareas generales con retiro, que cumple 4 horas por día, 5 días a la semana (unas 20 horas semanales), el cálculo en abril se realiza con los valores vigentes.

Billletes peso argentino
La liquidaci&oacute;n en ARCA es clave para registrar correctamente aportes y salario.

La liquidación en ARCA es clave para registrar correctamente aportes y salario.

El valor por hora es de $3.348,37. En un mes promedio de 80 horas trabajadas, el sueldo base alcanza los $267.869,60. A este monto se le suma el bono no remunerativo, ya que supera las 16 horas semanales. En este caso corresponde el máximo de $20.000. De esta manera, el total estimado a cobrar en abril es de $287.869,60.

Este importe debe liquidarse correctamente en el recibo de sueldo de ARCA, verificando que los datos laborales estén actualizados y seleccionando el período correspondiente para que se apliquen los valores vigentes y los aportes se calculen de forma correcta.

Prefiero esta respuesta

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las propiedades más caras de Mendoza están en la Ciudad

Los increíbles valores de las propiedades más caras publicadas en Mendoza

Las paritarias de abril reflejan la presión de la inflación sobre los salarios.

Tres gremios cerraron aumento en abril: qué sectores le ganaron a la inflación

El acuerdo Mercosur-Unión Europea regirá provisionalmente desde el 1º de mayo

El acuerdo Mercosur-UE entrará en vigencia el 1° de mayo: "Un paso importante"

A través de capacitaciones constantes en ambas provincias, ha acompañado a empresas, desarrolladores y profesionales en la adopción de esta tecnología.

Grupo Fonther invierte en el desembarco de Concrehaus en Mendoza y San Juan