Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 19 de marzo

La cotización del dólar oficial para la venta minorista cerró este miércoles a $1.415 en Banco Nación. Para el día jueves, cotizará al mismo precio. A su vez, el conflicto de Medio Oriente genera un clima calmo en cuanto a pérdidas de capitales en nuestro país, aunque se espera un impacto en la inflación por la suba del petróleo.

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El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

El desempeño del mercado argentino se alineó con la dinámica global en un contexto marcado por la guerra en Irán. Este conflicto terminó por sincronizar el comportamiento de los inversores, que comparten una misma preocupación: el impacto negativo sobre la actividad económica y el aumento de la inflación como consecuencia del encarecimiento del petróleo.

En paralelo, el dólar se mantiene fortalecido frente a las principales monedas, ya que el mercado anticipa que la Reserva Federal sostendrá las tasas en los niveles elevados actuales. En Estados Unidos, apenas el 31% de los inversores considera que las Bolsas tendrán un desempeño favorable entre abril y septiembre, un registro que se ubica entre los más bajos de los últimos años.

A nivel local, los inversores replicaron la estrategia internacional y aprovecharon para recomprar activos que habían quedado rezagados, en especial acciones bancarias, afectadas por balances deteriorados ante el incremento en la morosidad. Sin embargo, a diferencia de otros períodos de tensión, no se observó una salida significativa de capitales hacia el exterior.

En la región, el panorama fue algo más positivo. El índice de mercados emergentes avanzó 0,6%, mientras que la Bolsa de San Pablo registró una mejora de 0,30% .

El avanzó mientras que la registró una mejora de . En Argentina, el S&P Merval subió 2,2% en pesos y 2,7% en dólares, con un liderazgo marcado por Pampa Energía (+4,7%), Cresud y Transportadora Gas del Sur (+4,2%). Las acciones bancarias, por su parte, mostraron incrementos más moderados.

En el frente cambiario, en el Mercado Libre de Cambios (MLC) se negociaron USD 423 millones y el dólar mayorista se mantuvo en 1.396 pesos. El Banco Central adquirió USD 73 millones, aunque las reservas retrocedieron USD 66 millones hasta USD 44.721 millones, afectadas por la caída del oro y la apreciación del dólar frente a otras monedas que integran los activos del organismo.

Dentro del mercado financiero, el dólar MEP registró una baja a $1.417 (-0,5%), mientras que el contado con liquidación (CCL) descendió levemente a $1.479 (-0,3%). En contraste, el dólar “blue” subió $10 y se ubicó en 1.435 pesos.

Por su parte, los bonos soberanos mostraron una recuperación parcial, con subas de hasta 0,8%, lo que permitió una reducción de 14 unidades (-2,3%) en el riesgo país, que quedó en 587 puntos básicos.

dólar jueves 19 de marzo WEB

En el plano internacional, la atención de los mercados continúa centrada en la decisión de la Reserva Federal. Si bien la mayoría espera que las tasas se mantengan sin cambios, existe un sector dentro del Comité Federal de Mercado Abierto que podría inclinarse por un recorte, en línea con la postura impulsada por el presidente Donald Trump.