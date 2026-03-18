Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos suspendió todas las demandas y beneficia a Argentina

La Justicia estadounidense dispuso una pausa total en el juicio por la expropiación de YPF y le otorgó un alivio temporal a la Argentina. La medida de suspensión llega en un momento clave del proceso y evita, por ahora, nuevos avances en contra del Estado nacional.

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La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que resolvió suspender cualquier acción vinculada al caso hasta que se defina la cuestión de fondo en la apelación presentada por el país.

El planteo argentino había sido impulsado por el nuevo procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, apenas asumió en el cargo, con el objetivo de frenar el avance de investigaciones y procedimientos ligados a la ejecución del fallo adverso dictado en 2023.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que analiza la apelación planteada por Argentina, aceptó el pedido y dispuso frenar cualquier avance procesal hasta que se expida sobre el fondo del litigio.

Este tribunal es clave en la causa, ya que tiene la potestad de confirmar, modificar o revocar la sentencia que condenó a la Argentina al pago de una cifra millonaria por la expropiación de YPF.

Su decisión de conceder la suspensión implica que, por el momento, no se podrán ejecutar reclamos ni avanzar en investigaciones adicionales.

“Esta decisión podría indicar que el fallo de la cuestión de fondo podría conocerse dentro de poco tiempo, aunque la cámara no tiene no tiene plazo para hacerlo. La audiencia de apelación por el fallo madre había sido en octubre del año pasado, y desde entonces están esperando”, dijo Sebastián Maril, analista de LATAM Advisors.

“Entonces, esto puede ser una señal de que los mismos jueces de la Cámara van a resolver el tema, y van a laudar sobre la cuestión de fondo. Como la van a decidir pronto, dicen, ‘no tiene sentido seguir con toda una serie de audiencias que estaban previstas en el contexto del discovery’”, agregó.