24 de marzo de 2026 - 15:45

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este miércoles 25 de marzo

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este miércoles a $1.415 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en los distintos bancos del país.

El Banco Central abrirá su cotización del dólar minorista a $1.414 este miércoles.

El Banco Central abrirá su cotización del dólar minorista a $1.414 este miércoles.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Luego del fin de semana largo, la cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este miércoles a $1.415 en Banco Nación. Al mismo tiempo, el mercado internacional abre un marco positivo para nuestro país en cuanto a las acciones de Wall Street y la baja de algunos puntos del riesgo país.

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Precio del dólar para este miércoles en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este miércoles 25 de marzo

  • Banco Nación: $1.415
  • Banco Galicia: $1.410
  • Banco BBVA: $1.420
  • Banco Santander: $1.415
  • Banco Ciudad: $1.415
  • Banco Patagonia: $1.420
  • Banco Macro: $1.422
  • Banco Hipotecario: $1.410
  • Banco Supervielle: $1.418
  • Banco Credicoop: $1.420
  • Banco Piano: $1.415
  • Banco Comercio: $1.415
  • ICBC: $1.415
  • Brubank: $1.406

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

El inicio de la semana financiera estuvo marcado por un fuerte impulso positivo tras un anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de la apertura de Wall Street. A través de su red Truth Social, el mandatario comunicó la decisión de suspender de manera provisoria las operaciones militares dirigidas contra instalaciones energéticas de Irán.

Según explicó, esta medida tendrá una duración inicial de cinco días y estará condicionada al avance de las negociaciones en curso, que buscarán alcanzar una solución definitiva al conflicto. Trump señaló que dio instrucciones al Departamento de Guerra para postergar cualquier ofensiva sobre centrales eléctricas y otros puntos clave del sistema energético iraní, en un intento por facilitar el diálogo diplomático.

  • El impacto en los mercados fue inmediato. En Nueva York, el petróleo registró una fuerte caída al cierre de la jornada. El crudo WTI bajó 9,6% y se ubicó en USD 88,84 para los contratos con entrega en mayo. En la misma línea, el Brent descendió 11% hasta USD 99,79, también para entrega en mayo. Esta baja en los precios del petróleo se dio en paralelo a una recuperación generalizada de los principales índices bursátiles a nivel global.
  • En este contexto más favorable, los activos argentinos acompañaron la tendencia positiva. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzó 1,9% en pesos, alcanzando los 2.778.025 puntos.
  • Por su parte, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraron subas generalizadas, con especial protagonismo del sector bancario. Entre las principales alzas se destacaron Supervielle (+9,9%), Loma Negra (+7,2%), IRSA (+6,8%) y Banco Francés (+6,3%), mientras que Grupo Galicia también registró un incremento del 5,8%.
dólar miércoles 25 de marzo

En cuanto a la deuda soberana, los bonos Globales y Bonares, tanto bajo legislación extranjera como local, evidenciaron una mejora promedio de 1,2%, con un mejor desempeño en los títulos de mayor plazo. En este escenario, el riesgo país se redujo en 27 unidades y se ubicó en los 600 puntos básicos, luego de haber tocado un mínimo intradiario de 596 puntos.

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