Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este miércoles 25 de marzo

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este miércoles a $1.415 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en los distintos bancos del país.

Luego del fin de semana largo, la cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este miércoles a $1.415 en Banco Nación. Al mismo tiempo, el mercado internacional abre un marco positivo para nuestro país en cuanto a las acciones de Wall Street y la baja de algunos puntos del riesgo país.

dólar miércoles 25 de marzo El dólar se mantiene estable, respecto a la intervención de Donald Trump en sus declaraciones sobre Irán. WEB Precio del dólar para este miércoles en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este miércoles 25 de marzo Banco Nación: $1.415

$1.415 Banco Galicia: $1.410

$1.410 Banco BBVA: $1.420

$1.420 Banco Santander: $1.415

$1.415 Banco Ciudad: $1.415

$1.415 Banco Patagonia: $1.420

$1.420 Banco Macro: $1.422

$1.422 Banco Hipotecario: $1.410

$1.410 Banco Supervielle: $1.418

$1.418 Banco Credicoop: $1.420

$1.420 Banco Piano: $1.415

$1.415 Banco Comercio: $1.415

$1.415 ICBC: $1.415

$1.415 Brubank: $1.406 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país El inicio de la semana financiera estuvo marcado por un fuerte impulso positivo tras un anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de la apertura de Wall Street. A través de su red Truth Social, el mandatario comunicó la decisión de suspender de manera provisoria las operaciones militares dirigidas contra instalaciones energéticas de Irán.

Según explicó, esta medida tendrá una duración inicial de cinco días y estará condicionada al avance de las negociaciones en curso, que buscarán alcanzar una solución definitiva al conflicto. Trump señaló que dio instrucciones al Departamento de Guerra para postergar cualquier ofensiva sobre centrales eléctricas y otros puntos clave del sistema energético iraní, en un intento por facilitar el diálogo diplomático.