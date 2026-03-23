Tres gremios cerraron aumento en abril: qué sectores le ganaron a la inflación

Tres gremios lograron cerrar aumentos por encima del promedio en abril, con bonos y subas acumulativas para sostener el salario frente a la inflación.

Las paritarias de abril reflejan la presión de la inflación sobre los salarios.

La aceleración de la inflación en el primer bimestre reconfiguró las negociaciones salariales y obligó a varios gremios a revisar sus acuerdos. En ese escenario, los sindicatos buscaron cerrar aumentos que les permitan sostener el poder adquisitivo frente a una suba de precios más alta de lo previsto.

Con sueldos de marzo que se cobrarán en abril, algunas paritarias lograron destacarse por encima del promedio. En este contexto, tres gremios cerraron aumento con esquemas que marcaron la referencia del mes.

Cuáles fueron los tres gremios que cerraron aumento en abril Entre los acuerdos más relevantes aparece Camioneros, encabezado por Hugo Moyano, que definió una estrategia combinada. Según se detalló, el gremio incorporó una suma no remunerativa de $53.000 destinada a compensar el desfasaje de los meses previos, junto con un incremento del 2% en marzo y subas escalonadas hasta agosto. Además, los trabajadores cobraron “la última cuota del bono anual de $210.000”, lo que elevó los ingresos en el mes.

Camión camioneros En segundo lugar, el Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGYPE) acordó un incremento del 8% dividido en dos tramos. Desde el sector señalaron que el acuerdo alcanza a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 488/07 y se pagaría incluso si el gobierno nacional no cumple a tiempo con la homologación.

Por último, la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), junto con la Federación de Empleadores de Entidades Deportivas de Aficionados y Asociaciones Civiles (FEDEDAC) y la Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateurs (AREDA), avanzó con un esquema acumulativo. Allí se indicó que la suba total al finalizar el período roza el 10% respecto a los salarios de principio de año, a partir de aumentos del 3% en marzo y 3,5% en abril, entre otros tramos.

Qué pasa con los gremios que ajustan por inflación A la par de estos acuerdos, otros gremios optaron por mecanismos automáticos atados a la inflación. Con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero del 2,9%, sectores como el bancario, el químico y el telefónico replicaron ese porcentaje en sus salarios. Pesos, billetes.jpg Este esquema permitió que, por ejemplo, el sueldo básico inicial bancario supere los $2.180.000. La clave, en estos casos, fue la cláusula de revisión constante, que busca evitar que los ingresos queden por detrás del avance de los precios durante el primer trimestre del año.