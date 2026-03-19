19 de marzo de 2026 - 15:54

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este viernes 20 de marzo

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este viernes a $1.415 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en los diferentes bancos del país.

El Banco Central cotizó a $1.416 el dólar oficial minorista para la venta.

El Banco Central cotizó a $1.416 el dólar oficial minorista para la venta.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La cotización del dólar oficial para la venta minorista cerró este jueves a $1.415 en Banco Nación. Para el día viernes, cotizará al mismo precio. Debido a la guerra en Medio Oriente, el dólar sigue firme pero el peso también, aunque desde el Gobierno planean una estrategia contra la inflación y el bajo consumo.

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dólar viernes 20 de marzo
El dólar se mantuvo estable a pesar del conflicto en Medio Oriente.

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Precio del dólar para este viernes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este viernes 20 de marzo

  • Banco Nación: $1.415
  • Banco Galicia: $1.415
  • Banco BBVA: $1.420
  • Banco Santander: $1.415
  • Banco Ciudad: $1.420
  • Banco Patagonia: $1.420
  • Banco Macro: $1.422
  • Banco Hipotecario: $1.415
  • Banco Supervielle: $1.418
  • Banco Credicoop: $1.420
  • Banco Piano: $1.415
  • Banco Comercio: $1.415
  • ICBC: $1.415
  • Brubank: $1.408

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

En un escenario internacional atravesado por el conflicto con Irán, los focos de ataque se concentran en las áreas de producción de gas y petróleo, lo que intensifica las tensiones en los mercados energéticos. En este contexto, el dólar continúa apreciándose, aun cuando la economía estadounidense muestra signos de debilidad. Este fortalecimiento se explica por la decisión de la Reserva Federal de mantener su tasa de referencia en el rango de 3,5%3,75%, en respuesta a los riesgos inflacionarios.

Esa presión inflacionaria ya comienza a reflejarse en los precios de la energía. En Estados Unidos, los combustibles registraron un aumento superior al 7% y alcanzaron los USD 3,84 por galón, marcando el valor más elevado de los últimos 4 años.

  • Dentro de la Reserva Federal, la postura es mayoritariamente homogénea. Los distintos gobernadores respaldaron ampliamente la continuidad de las tasas en estos niveles y, en la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, se definió que durante este año solo habría una reducción. Este esquema de rendimientos elevados sostiene la fortaleza del dólar, que se ubica en su punto más alto desde el 4 de mayo frente a las seis principales monedas. Como contrapartida, el oro pierde atractivo como refugio, desplazado por la solidez de la moneda estadounidense.
  • En cuanto a la deuda norteamericana, los bonos del Tesoro ofrecen un rendimiento de 4,26%, aunque sus precios muestran debilidad debido a las fuertes necesidades de financiamiento: el Tesoro deberá emitir cerca de 600.000 millones de dólares en lo que resta del año. Este contexto también impactó en los mercados bursátiles, donde los principales índices de Nueva York registraron caídas de hasta 1,46%, tendencia que se replicó en Europa.
  • El panorama global apunta a una combinación compleja de mayor inflación y retracción del consumo. El conflicto en Medio Oriente no muestra señales de resolución en el corto plazo y comienza a alterar el equilibrio energético mundial. Estados Unidos ya recurre a sus reservas estratégicas y, al mismo tiempo, adquiere petróleo a futuro a dos años para recomponerlas. Actualmente, la producción global se redujo en 7 millones de barriles diarios, mientras que por el estrecho de Ormuz dejaron de circular 15 millones de barriles por día, lo que tensiona aún más la relación entre reservas y oferta disponible.
dólar viernes 20 de marzo

En medio de este contexto adverso, Argentina logró amortiguar parcialmente el impacto por dos factores clave. Por un lado, un fallo favorable a YPF impulsó sus acciones, que subieron 4,7%. Por otro, el crecimiento en la inversión y producción de gas y petróleo abre la posibilidad de generar un ingreso de divisas superior al previsto para el transcurso del año.

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