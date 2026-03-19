Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este viernes 20 de marzo

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este viernes a $1.415 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en los diferentes bancos del país.

La cotización del dólar oficial para la venta minorista cerró este jueves a $1.415 en Banco Nación. Para el día viernes, cotizará al mismo precio. Debido a la guerra en Medio Oriente, el dólar sigue firme pero el peso también, aunque desde el Gobierno planean una estrategia contra la inflación y el bajo consumo.

dólar viernes 20 de marzo El dólar se mantuvo estable a pesar del conflicto en Medio Oriente. WEB Precio del dólar para este viernes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este viernes 20 de marzo Banco Nación: $1.415

$1.415 Banco Galicia: $1.415

$1.415 Banco BBVA: $1.420

$1.420 Banco Santander: $1.415

$1.415 Banco Ciudad: $1.420

$1.420 Banco Patagonia: $1.420

$1.420 Banco Macro: $1.422

$1.422 Banco Hipotecario: $1.415

$1.415 Banco Supervielle: $1.418

$1.418 Banco Credicoop: $1.420

$1.420 Banco Piano: $1.415

$1.415 Banco Comercio: $1.415

$1.415 ICBC: $1.415

$1.415 Brubank: $1.408 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país En un escenario internacional atravesado por el conflicto con Irán, los focos de ataque se concentran en las áreas de producción de gas y petróleo, lo que intensifica las tensiones en los mercados energéticos. En este contexto, el dólar continúa apreciándose, aun cuando la economía estadounidense muestra signos de debilidad. Este fortalecimiento se explica por la decisión de la Reserva Federal de mantener su tasa de referencia en el rango de 3,5% – 3,75%, en respuesta a los riesgos inflacionarios.

Esa presión inflacionaria ya comienza a reflejarse en los precios de la energía. En Estados Unidos, los combustibles registraron un aumento superior al 7% y alcanzaron los USD 3,84 por galón, marcando el valor más elevado de los últimos 4 años.