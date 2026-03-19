19 de marzo de 2026 - 14:36

Caputo anticipa un boom de inversiones tras la Argentina Week: "Lo que viene es fenomenal"

El ministro de Economía expuso en un evento financiero y aseguró que el impacto de las inversiones “no se lo imagina nadie”.

El ministro de Economía, Luis Caputo.

El ministro de Economía, Luis Caputo.

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Ramiro Gómez / Los Andes
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el panorama de inversiones para la Argentina es altamente positivo y adelantó que en el corto plazo comenzarán a verse resultados concretos. Lo afirmó tras su participación en actividades vinculadas a la Argentina Week en Nueva York.

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El Presidente Javier Milei inauguró la Argentina Week en Nueva York y el gobernado Alfredo Cornejo fue uno de los gobernadores que lo acompañó.

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Durante su exposición en el 21° Simposio Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el funcionario remarcó que el escenario que se abre es muy prometedor y generará un fuerte impacto en la economía.

Caputo sostuvo que “lo que se viene en inversiones es fenomenal” y enfatizó que “los frutos se van a empezar a ver en el corto plazo”. En ese sentido, aseguró que se trata de “un boom que no se imagina nadie”.

Embed - #IAEF | 21º Simposio Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas

El ministro argentino dio detalles del evento internacional de alto nivel, cuyo objetivo principal es atraer inversiones extranjeras y fortalecer vínculos comerciales. En ese hilo, mencionó que hubo más de empresarios locales, inversores extranjeros, gobernadores y funcionarios.

"Argentina Week fue espectacular. Podría estar una hora contando lo que sucedió. Vas a vender las oportunidades de inversión en el país. Tuvimos tantas reuniones que no las pude ni tuitear. Todas fueron con un efecto muy positivo”, adelantó el titular del Palacio de Hacienda.

“Con la mayoría de los que hablamos, nos afirmaron que iban a invertir más”, detalló “Toto” Caputo, asumiendo que las reuniones “fueron potentísimas”.

Caputo admitió un retroceso en la lucha contra la inflación

El funcionario también admitió que el Gobierno tuvo "un retroceso" en su objetivo de bajar la inflación y advirtió como uno de los argumentos que no puede "forzar a la gente a tener pesos en los bolsillos". "Veníamos muy bien hasta junio del año pasado y sufrimos un retroceso en los ultimos 7 u 8 meses".

El titular de la cartera económica puso el foco en la demanda de dinero para justificar la suba de la inflación de los últimos meses. "No podemos controlar la demanda. No puedo forzarlos a ustedes a tener pesos en el bosillo si ustedes no quieren o si quieren usar otro agregado transaccional", dijo Caputo.

En esa línea, agregó que "la demanda de dinero viene más dada por la confianza y la realidad es que lo que pasó el año pasado fue un ataque especulativo que minó la confianza de la mayoría de los argentinos, entonces se produjo un desbalance en el mercado monetario pero no producto de la emisión sino por la caída en la demanda de dinero. Y esa caída lleva su tiempo en volver a recomponerse".

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