Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este miércoles 18 de marzo

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este miércoles a $1.420 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en los diferentes bancos del país.

La cotización del dólar oficial para la venta minorista cerró este martes a $1.420 en Banco Nación. Para el día miércoles, cotizará al mismo precio. En el contexto económico del país, el riesgo país se acercó a los 600 puntos y continúa el suspenso del mercado internacional producto del conflicto de Medio Oriente.

dólar miércoles 18 de marzo El dólar minorista cotiza en niveles estables. WEB Precio del dólar para este miércoles en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este miércoles 18 de marzo Banco Nación: $1.420

$1.420 Banco Galicia: $1.425

$1.425 Banco BBVA: $1.420

$1.420 Banco Santander: $1.420

$1.420 Banco Ciudad: $1.415

$1.415 Banco Patagonia: $1.420

$1.420 Banco Macro: $1.427

$1.427 Banco Hipotecario: $1.415

$1.415 Banco Supervielle: $1.420

$1.420 Banco Credicoop: $1.420

$1.420 Banco Piano: $1.415

$1.415 Banco Comercio: $1.415

$1.415 ICBC: $1.425

$1.425 Brubank: $1.412 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país El clima de incertidumbre que domina a los mercados internacionales a raíz del conflicto con Irán, sumado al impacto directo sobre el precio del petróleo, también repercutió en los activos argentinos. En las últimas dos semanas, tanto las acciones que cotizan en Wall Street como los bonos locales sufrieron caídas y, hasta el momento, no muestran señales claras de recuperación. Incluso en una jornada reciente donde hubo mejoras a nivel global, el mercado argentino no logró acompañar esa tendencia.

La baja en las cotizaciones de los bonos provocó que el riesgo país volviera a ubicarse cerca de los 600 puntos básicos, un nivel muy similar al que se registraba al cierre de 2025. De esta manera, el avance observado a comienzos de enero (impulsado en parte por las compras de divisas del Banco Central) quedó opacado por un escenario internacional más adverso.

en las cotizaciones de los provocó que el riesgo país volviera a ubicarse cerca de los un nivel muy similar al que se registraba al cierre de 2025. De esta manera, el avance observado a comienzos de enero (impulsado en parte por las compras de divisas del Banco Central) quedó opacado por un escenario internacional más adverso. Aunque el retroceso en acciones y bonos puede parecer excesivo, los analistas lo vinculan con una característica propia de Argentina: su “beta alto”. Esto implica que, al tratarse de un mercado considerado riesgoso, los movimientos de precios suelen ser más pronunciados, tanto en períodos de suba como en momentos de caída.

en acciones y bonos puede parecer excesivo, los analistas lo vinculan con una característica propia de Argentina: su Esto implica que, al tratarse de un mercado considerado los de precios suelen ser más tanto en períodos de suba como en momentos de caída. En este contexto de escaso apetito por activos locales, el ministro de Economía, Luis Caputo, optó por priorizar el financiamiento en el mercado interno. Hasta ahora, ya consiguió USD 500 millones mediante la emisión del Bonar 27, un instrumento con vencimiento hacia fines del próximo año, y proyecta alcanzar cerca de USD 2.000 millones antes de julio. Con esto, busca contar con margen suficiente para afrontar compromisos de deuda por alrededor de USD 4.200 millones. Además, no descarta complementar estos recursos con ingresos provenientes de privatizaciones. Por otro lado, los bonos en pesos mostraron un desempeño positivo, con una suba de 13% desde fines de enero. Sin embargo, pese a la estabilidad cambiaria de corto plazo, los inversores que piensan en dólares deberían moderar su exposición a instrumentos en moneda local sin cobertura, especialmente ante un contexto global más volátil.