Nuevo aumento de YPF: las nafta súper superó los $1.800

Las estaciones de servicio de la petrolera estatal actualizaron sus pizarras este martes ¿Cuánto sale el litro de combustible?

Nuevo aumento de YPF en Mendoza: las naftas subieron más del 1,3% y el diésel común registró una leve baja.

Este martes, la red de estaciones de servicio de YPF amaneció con un nuevo aumento en dos de sus cuatro combustibles.

Según desde la Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines (AMENA), a Los Andes, los incrementos oscilaron entre el 1,34% y el 1,53%. Cabe recordar que los precios varían algunos pesos según la ubicación de la estación debido a la estrategia de micropricing que aplica la empresa.

Súper e Infinia Nafta registraron un aumento, Diesel experimentó una leve baja, mientras que Infinia Diesel se mantuvo al mismo precio.

Combustibles / Nafta / Gasoil Volvieron a aumentar el precio de los combustibles. ¿Cuánto cuesta el litro de combustible en Mendoza? Con la actualización de este martes, los precios por litro en las estaciones YPF de la provincia quedaron conformados de la siguiente manera:

Nafta Súper: pasó de $1.796 a $1.820 , aumentó un 1.34% .

pasó de , aumentó un . Infinia Nafta: pasó de $1.955 a $1.985 , aumentó un 1.53%

pasó de , aumentó un Infinia Diesel: no registró aumento, se mantuvo en $2.014 .

no registró aumento, se mantuvo en . Diesel 500: bajó de $1.929 a $1.926, bajó un 0.16%. Qué es el micropricing La petrolera explicó que estos ajustes responden a una estrategia renovada que le permite modificar los precios de manera segmentada y en tiempo real, según la demanda, la franja horaria, la zona geográfica y los precios de la competencia.

Este sistema utiliza Inteligencia Artificial para analizar variables como el flujo de vehículos y el comportamiento de los combustibles, lo que le permite a la compañía aplicar variaciones casi instantáneas en sus precios.