Donald Trump: "Milei tiene mi respaldo completo para la reelección"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , dio una nueva y contundente muestra de respaldo político a Javier Milei e n el inicio de la reunión bilateral que ambos mandatarios mantienen este martes al mediodía en Nueva York.

OMS desmiente a Trump: no hay relación entre el paracetamol y el autismo

Apenas comenzado el encuentro, Trump publicó un mensaje en su red Truth Social en el que aseguró : “Javier Milei es muy buen amigo, luchador y ganador y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente”.

El posteo aludió directamente a los comicios de 2027 , en el que Milei ya anticipó que buscará renovar su mandato. No obstante, la administración de La Libertad Avanza enfrenta un desafío inmediato que complica a las finanzas y la credibilidad de su programa: las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, clave para recomponer su fuerza en el Congreso.

La alianza con Estados Unidos es hoy un sostén fundamental para la Casa Rosada. Luego de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, que generó enorme tensión y sangría en los mercados, un mensaje de respaldo del secretario del Tesoro, Scott Bessent, ya permitió que el dólar retrocediera 140 pesos, se recuperaran bonos y acciones, y el Riesgo País descendiera tras rozar los 1.500 puntos.

En su publicación en Truth Social, Trump calificó este martes a Milei como “un líder fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”.

Además, destacó que el libertario “heredó un desastre total con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical (muy parecido a Joe Biden, el presidente más corrupto, el PEOR presidente en la historia de nuestra nación)” y “ha devuelto la estabilidad a la economía y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto”.

El mandatario estadounidense también ponderó la relación bilateral: “Hemos tenido una relación tremenda con Argentina, que se ha convertido en un aliado fuerte, gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito”.

Finalmente, el republicano cerró su mensaje con una frase dirigida a la política argentina: “Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente — ¡Nunca los defraudará!”.