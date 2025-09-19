Empleadas domésticas con aumento y bono: quiénes cobrarán $511.000 en octubre

Desde septiembre de 2025 se aplica el último tramo de aumento para las empleadas domésticas, según lo establecido por la Resolución 1/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).
Las empleadas domésticas reciben el último aumento del año y un bono según horas trabajadas; algunos salarios llegan hasta $511.000.
El incremento completa un esquema iniciado a comienzos del año y representa un 6,64% acumulado. La medida alcanza a todas las ramas del sector: supervisores, caseros, cocineros, asistentes de personas y personal de tareas generales, asegurando que los salarios reflejen los aumentos establecidos en las paritarias.
La presidenta de la CNTCP, Sara Alicia Gatti, afirmó que “se trató de un esquema escalonado que incluyó a todas las categorías: supervisoras, caseros, cocineras, asistentes de personas y personal de tareas generales”. Los incrementos se distribuyeron de la siguiente manera:
Con estos ajustes, los salarios mínimos por hora y por mes en octubre son:
Supervisor
Tareas específicas
Casero
Cuidado de personas
Tareas generales
Además del salario, de septiembre pagado en octubre se paga un bono no remunerativo que varía según la cantidad de horas trabajadas por semana:
Este bono debe figurar en el recibo como un ítem separado, no se integra al salario base ni genera aportes ni antigüedad. Por ejemplo, quienes trabajan 4 horas por día, 5 días a la semana (20 horas semanales) cobrarán, además del salario proporcional, los $9.500 del bono, elevando sus ingresos finales.
Para quienes cumplen media jornada (4 horas diarias, 5 días por semana), los ingresos aproximados serían:
Supervisor
Tareas específicas
Casero
Cuidado de personas
Tareas generales