Empleadas domésticas con aumento y bono: quiénes cobrarán $511.000 en octubre

Desde septiembre de 2025 se aplica el último tramo de aumento para las empleadas domésticas , según lo establecido por la Resolución 1/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

El incremento completa un esquema iniciado a comienzos del año y representa un 6,64% acumulado . La medida alcanza a todas las ramas del sector: supervisores, caseros, cocineros, asistentes de personas y personal de tareas generales, asegurando que los salarios reflejen los aumentos establecidos en las paritarias.

La presidenta de la CNTCP, Sara Alicia Gatti, afirmó que “se trató de un esquema escalonado que incluyó a todas las categorías: supervisoras, caseros, cocineras, asistentes de personas y personal de tareas generales”. Los incrementos se distribuyeron de la siguiente manera:

Con estos ajustes, los salarios mínimos por hora y por mes en octubre son:

Supervisor

Supervisor/a con retiro : $3.683,21 por hora / $459.471,73 por mes

: $3.683,21 por hora / por mes Supervisor/a sin retiro: $4.034,05 por hora / $511.800,22 por mes

Tareas específicas

Tareas específicas con retiro : $3.487,00 por hora / $426.875,19 por mes

: $3.487,00 por hora / por mes Tareas específicas sin retiro: $3.822,91 por hora / $475.184,56 por mes

Casero

Caseros/as: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

Cuidado de personas

Cuidado de personas con retiro : $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

: $3.293,99 por hora / por mes Cuidado de personas sin retiro: $3.683,21 por hora / $464.129,59 por mes

Tareas generales

Tareas generales con retiro : $3.052,99 por hora / $374.541,36 por mes

: $3.052,99 por hora / por mes Tareas generales sin retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

Bonos de septiembre: cómo se liquidan y quiénes los cobran

Además del salario, de septiembre pagado en octubre se paga un bono no remunerativo que varía según la cantidad de horas trabajadas por semana:

Hasta 12 horas semanales: $4.000

Entre 12 y 16 horas semanales: $6.000

Más de 16 horas semanales: $9.500

Este bono debe figurar en el recibo como un ítem separado, no se integra al salario base ni genera aportes ni antigüedad. Por ejemplo, quienes trabajan 4 horas por día, 5 días a la semana (20 horas semanales) cobrarán, además del salario proporcional, los $9.500 del bono, elevando sus ingresos finales.

Sueldo de media jornada y complementos

Para quienes cumplen media jornada (4 horas diarias, 5 días por semana), los ingresos aproximados serían:

Supervisor

Supervisor/a con retiro : $294.657 + $9.500 bono = $304.157

: $294.657 + $9.500 bono = Supervisor/a sin retiro: $322.724 + $9.500 bono = $332.224

Tareas específicas

Tareas específicas con retiro : $279.000 + $9.500 bono = $288.500

: $279.000 + $9.500 bono = Tareas específicas sin retiro: $305.832 + $9.500 bono = $315.332

Casero

Caseros/as: $263.519 + $9.500 bono = $273.019

Cuidado de personas

Cuidado de personas con retiro : $263.519 + $9.500 bono = $273.019

: $263.519 + $9.500 bono = Cuidado de personas sin retiro: $294.657 + $9.500 bono = $304.157

Tareas generales