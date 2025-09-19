ARCA comienza a pagar devolución de percepciones: cómo se acreditan en la cuenta bancaria

ARCA inició la devolución de percepciones en dólares y gastos en el exterior; los reintegros se acreditan en la cuenta bancaria declarada por el contribuyente.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha el proceso de devolución de percepciones a los contribuyentes que realizaron compras en dólares, adquirieron divisas para ahorro o efectuaron gastos en el exterior. El organismo comenzó a enviar las notificaciones de aprobación a través del Domicilio Fiscal Electrónico (DFE).

Una vez recibida la notificación, el monto autorizado se acredita en la cuenta bancaria informada por el solicitante dentro de los tres días hábiles siguientes. La devolución de percepciones incluye tanto el capital retenido como los intereses generados, aunque sobre estos últimos se aplica la retención del Impuesto a las Ganancias.

El procedimiento es digital y requiere que cada contribuyente gestione la solicitud desde el portal oficial de ARCA. Según detalló el organismo, los pasos son:

Ingresar al portal de ARCA con la clave fiscal.

Acceder al servicio “Devolución de percepciones” .

Seleccionar las percepciones informadas por ARCA .

Agregar manualmente aquellas percepciones que no figuren, junto con la documentación que las respalde.

Presentar la solicitud para que sea evaluada por ARCA.

ARCA destacó que las devoluciones se efectúan en forma escalonada, agrupando o dividiendo a los contribuyentes por día. “Las devoluciones no solo contemplan el capital, sino también los intereses generados desde el momento en que se presentó la solicitud hasta el momento en que efectivamente se cobra”, aclararon. Sin embargo, remarcaron que “sobre los intereses creados se aplica la retención del Impuesto a las Ganancias”, lo que reduce la suma final acreditada.