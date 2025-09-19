ARCA comienza a pagar devolución de percepciones: cómo se acreditan en la cuenta bancaria

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha el proceso de devolución de percepciones a los contribuyentes que realizaron compras en dólares, adquirieron divisas para ahorro o efectuaron gastos en el exterior. El organismo comenzó a enviar las notificaciones de aprobación a través del Domicilio Fiscal Electrónico (DFE).
Una vez recibida la notificación, el monto autorizado se acredita en la cuenta bancaria informada por el solicitante dentro de los tres días hábiles siguientes. La devolución de percepciones incluye tanto el capital retenido como los intereses generados, aunque sobre estos últimos se aplica la retención del Impuesto a las Ganancias.
Impuesto a las Ganancias.jpg
Cómo realiza ARCA la devolución de percepciones en la cuenta bancaria
El procedimiento es digital y requiere que cada contribuyente gestione la solicitud desde el portal oficial de ARCA. Según detalló el organismo, los pasos son:
ARCA destacó que las devoluciones se efectúan en forma escalonada, agrupando o dividiendo a los contribuyentes por día. “Las devoluciones no solo contemplan el capital, sino también los intereses generados desde el momento en que se presentó la solicitud hasta el momento en que efectivamente se cobra”, aclararon. Sin embargo, remarcaron que “sobre los intereses creados se aplica la retención del Impuesto a las Ganancias”, lo que reduce la suma final acreditada.
En caso de inconsistencias en la información, el trámite puede derivarse a fiscalización y el contribuyente es notificado a través del DFE. Si todo está en regla, la devolución de percepciones se acredita en la cuenta bancaria declarada, permitiendo recuperar de manera directa los montos retenidos. El dinero se verá reflejado en las cuentas bancarias en tres días hábiles en la CBU declarada.
Cuánto dinero representan las devoluciones de percepciones
Según datos oficiales, durante 2024 ARCA devolvió $115.541 millones en percepciones vinculadas al dólar tarjeta. En los primeros meses de 2025 ya se reintegraron $82.351 millones. Pese a este avance, todavía restan devolver $1.453 millones correspondientes al año pasado y otros $9,9 millones de los primeros meses del corriente año.
El sistema busca agilizar la devolución de percepciones que, en muchos casos, quedan sin reclamar por falta de gestión de los contribuyentes. Al cargar la solicitud a tiempo y con los datos correctos, la acreditación se concreta en pocos días, lo que representa un alivio económico en un contexto de fuertes presiones sobre el bolsillo.
Además, el reintegro funciona como un incentivo para que las personas formalicen sus trámites ante ARCA y mantengan actualizada su situación fiscal. De esa manera, el mecanismo no solo devuelve dinero retenido, sino que también promueve mayor control y transparencia en las operaciones vinculadas a percepciones en dólares.