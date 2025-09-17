17 de septiembre de 2025 - 11:29

Prestaciones de ANSES: cómo quedan los montos con el aumento de octubre de 2025

Todas las prestaciones de ANSES tendrán aumento en octubre de 2025 según la inflación de agosto. Jubilaciones, pensiones y asignaciones actualizadas.

ANSES publicó el calendario de cobros de septiembre para todas las prestaciones según DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que todas sus prestaciones recibirán un aumento de haberes en octubre de 2025. La actualización se basa en los últimos datos de inflación publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondientes a agosto.

El incremento se aplicará según el Decreto de Movilidad Jubilatoria vigente desde marzo de 2024, que establece que los cobros de ANSES se ajustan mensualmente según el último índice inflacionario. Jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizarán automáticamente, incluyendo bonos cuando corresponda.

Jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES: cuánto aumentan en octubre de 2025

Según el INDEC, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto fue del 1,9%, igual que en julio, y la variación interanual alcanzó el 33,6%. Este valor se aplicará a las prestaciones de ANSES, siguiendo lo estipulado por el Decreto de Movilidad Jubilatoria.

La jubilación mínima pasará a $326.304,88, mientras que la máxima se mantiene en $2.154.562,04..

Los nuevos montos serán:

  • Jubilación mínima: de $320.220,69 a $326.304,88

  • Jubilación máxima: $2.154.562,04

  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): de $256.150,11 a $261.016,96

  • Pensión No Contributiva: de $224.123,50 a $228.381,85

Quienes perciban haberes menores a $396.304,88 recibirán un bono previsional de $70.000, llevando los cobros finales a:

  • Jubilación mínima: $396.304,88

  • PUAM: $331.016,96

  • Pensión No Contributiva: $298.381,85

La Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $117.250,96, con una retención del 20% que dejará un pago final de $93.800,77. Los hijos con discapacidad recibirán $381.865,15.

Las Asignaciones Familiares según Ingresos del Grupo Familiar (IGF) y las Asignaciones de Pago Único se actualizarán proporcionalmente, incluyendo nacimiento, adopción, matrimonio y asignación por cónyuge.

Calendario de cobros de ANSES en septiembre de 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:

  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF):

  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

La AUH y asignaciones familiares se actualizarán con los nuevos montos y retenciones aplicables

Asignación por Embarazo:

  • DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

  • DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

  • DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad:

  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre

Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Adopción y Matrimonio):

  • Todas las terminaciones de DNI: martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:

  • Todas las terminaciones de DNI: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre

Prestación por Desempleo Plan 1:

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre

Prestación por Desempleo Plan 2:

  • Todas las terminaciones de DNI: miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre

