Prestaciones de ANSES: cómo quedan los montos con el aumento de octubre de 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que todas sus prestaciones recibirán un aumento de haberes en octubre de 2025. La actualización se basa en los últimos datos de inflación publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondientes a agosto.
El incremento se aplicará según el Decreto de Movilidad Jubilatoria vigente desde marzo de 2024, que establece que los cobros de ANSES se ajustan mensualmente según el último índice inflacionario. Jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizarán automáticamente, incluyendo bonos cuando corresponda.
Jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES: cuánto aumentan en octubre de 2025
Según el INDEC, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto fue del 1,9%, igual que en julio, y la variación interanual alcanzó el 33,6%. Este valor se aplicará a las prestaciones de ANSES, siguiendo lo estipulado por el Decreto de Movilidad Jubilatoria.
Quienes perciban haberes menores a $396.304,88 recibirán un bono previsional de $70.000, llevando los cobros finales a:
-
Jubilación mínima: $396.304,88
-
PUAM: $331.016,96
-
Pensión No Contributiva: $298.381,85
La Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $117.250,96, con una retención del 20% que dejará un pago final de $93.800,77. Los hijos con discapacidad recibirán $381.865,15.
Las Asignaciones Familiares según Ingresos del Grupo Familiar (IGF) y las Asignaciones de Pago Único se actualizarán proporcionalmente, incluyendo nacimiento, adopción, matrimonio y asignación por cónyuge.
Calendario de cobros de ANSES en septiembre de 2025
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:
-
DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
-
DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
-
DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
-
DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
-
DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:
-
DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
-
DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
-
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
-
DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
-
DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF):
-
DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
-
DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
-
DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
-
DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
-
DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
AUH y Tarjeta Alimentar.jpg
La AUH y asignaciones familiares se actualizarán con los nuevos montos y retenciones aplicables
Freepik - Canva
Asignación por Embarazo:
-
DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
-
DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre
-
DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
-
DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
-
DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
-
DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
-
DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre
Asignación por Prenatal y Maternidad:
Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Adopción y Matrimonio):
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:
Prestación por Desempleo Plan 1:
-
DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre
-
DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre
-
DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre
-
DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre
-
DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre
Prestación por Desempleo Plan 2: