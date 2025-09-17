Ultimátum a una emblemática firma láctea para presentar un plan de crisis y evitar la liquidación forzada

La Justicia le exigió a la cooperativa un diagnóstico financiero y un plan de acción que garantice su continuidad.

Le dieron 10 días a una emblemática cooperativa láctea para presentar un plan de crisis y evitar la liquidación forzada.

La cooperativa láctea SanCor atraviesa un momento crítico. El Juzgado Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rafaela, a cargo de Guillermo Adrián Vales, le otorgó un plazo de 10 días para presentar un plan de crisis que garantice su viabilidad y evite la “liquidación forzada”.

La resolución judicial obliga a la empresa a elaborar un diagnóstico financiero realista, acompañado de un plan de acción que tenga mecanismos de financiamiento, acuerdos con inversores, estrategias de negocios, reestructuración de deudas y una eventual contratación de management externo.

El objetivo es llegar a un acuerdo con los acreedores y asegurar la continuidad de la compañía.

En su fallo, el juez remarcó: “La viabilidad de la empresa no puede ser medida en términos y tiempos jurídicos (que la magnitud del presente concurso ha llevado a alongar). La concursada ‘SanCor CUL’ transita hoy un periodo crucial (septiembre a abril) en su faceta de actividad económica y productiva, la que inmersa en la coyuntura económica, política y social del país, debe favorecer su reestructuración de acuerdo a las condiciones reales y vigentes -no en abstracto- para ser relanzada al mercado”.

Sancor La cooperativa láctea enfrenta días decisivos. Gentileza Pidieron la quiebra de SanCor En los últimos días, SanCor recibió dos pedidos de quiebra: uno presentado por exempleados que habían pactado retiros voluntarios y otro impulsado por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA), debido a la falta de pago de salarios, aportes y deudas acumuladas.