El FMI presentó a Nigel Chalk, el nuevo negociador que supervisará el acuerdo con la Argentina

El Fondo Monetario Internacional(FMI) anunció un cambio importante en su conducción para América Latina. La directora Kristalina Georgieva confirmó que Nigel Chalk será el nuevo director del Departamento del Hemisferio Occidental a partir del 27 de octubre, justo después de las elecciones en Argentina.
El economista británico e irlandés reemplazará al chileno Rodrigo Valdés -muy cuestionado por el presidente Javier Milei- y tendrá entre sus principales responsabilidades llevar adelante las negociaciones con el Gobierno argentino, en un contexto económico y político desafiante para el país.
El FMI desplazó a Rodrigo Valdés de la negociación con Argentina. Milei había dicho que el chileno tuvo “complicidad con el gobierno anterior”.
Quién es Nigel Chalk, nuevo jefe del FMI
De nacionalidad británica e irlandesa, Chalk aporta al cargo casi tres décadas de experiencia en el Fondo. El organismo destacó “su profundo conocimiento institucional, su visión estratégica y su liderazgo sereno le han granjeado un amplio respeto en toda la institución”.
“La amplia experiencia, el buen juicio y la firmeza de Nigel nos han guiado a muchos de nosotros ante desafíos complejos”, declaró Georgieva en un comunicado en el que resaltó: “Me complace enormemente que ahora aporte estas cualidades al cargo de Director”.
Desde 2014, Chalk se ha desempeñado como subdirector del Departamento de Salud y Desarrollo Humano (WHD), supervisando las operaciones de vigilancia y préstamos para economías clave como Argentina, Brasil, Canadá, Ecuador, Jamaica, México y Surinam.
Durante este tiempo, se ha desempeñado como director interino y jefe de Misión para Estados Unidos, liderando once consultas consecutivas del Artículo IV en cuatro administraciones diferentes.
Quien es Nigel Chalk, el nuevo negociador del FMI con Argentina que supervisa el acuerdo
La carrera del economista Nigel Chalk
Chalk también aporta experiencia en el sector privado. De 2012 a 2013, fue director general y jefe de Investigación de Asia (excepto Japón) en Barclays Bank en Singapur, donde codirigió la investigación global y presentó las perspectivas de la firma sobre Asia a sus clientes. Este cargo enriqueció su comprensión de la intersección entre la labor del Fondo y los mercados de capitales globales.
Licenciado por la Universidad de Liverpool, Chalk tiene una maestría en Economía por la London School of Economics y un doctorado y una maestría en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles. Ha impartido docencia en la UCLA y la Universidad de Rutgers, y ha publicado extensamente sobre política fiscal y monetaria y reforma financiera.
“El nombramiento de Nigel refleja su excepcional trayectoria de servicio y liderazgo; confío en que seguirá impulsando la labor del WHD y fortaleciendo la participación del Fondo en toda la región”, concluyó Georgieva.