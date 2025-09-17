El FMI presentó a Nigel Chalk, el nuevo negociador que supervisará el acuerdo con la Argentina

El economista británico será el nuevo director del Departamento del Hemisferio Occidental. Reemplazará al chileno Rodrigo Valdés, muy cuestionado por el presidente Javier Milei.

El Fondo Monetario Internacional(FMI) anunció un cambio importante en su conducción para América Latina. La directora Kristalina Georgieva confirmó que Nigel Chalk será el nuevo director del Departamento del Hemisferio Occidental a partir del 27 de octubre, justo después de las elecciones en Argentina.

El economista británico e irlandés reemplazará al chileno Rodrigo Valdés -muy cuestionado por el presidente Javier Milei- y tendrá entre sus principales responsabilidades llevar adelante las negociaciones con el Gobierno argentino, en un contexto económico y político desafiante para el país.

El FMI desplazó a Rodrigo Valdés de la negociación con Argentina. Milei había dicho que el chileno tuvo “complicidad con el gobierno anterior”. El FMI desplazó a Rodrigo Valdés de la negociación con Argentina. Milei había dicho que el chileno tuvo “complicidad con el gobierno anterior”. Quién es Nigel Chalk, nuevo jefe del FMI De nacionalidad británica e irlandesa, Chalk aporta al cargo casi tres décadas de experiencia en el Fondo. El organismo destacó “su profundo conocimiento institucional, su visión estratégica y su liderazgo sereno le han granjeado un amplio respeto en toda la institución”.

“La amplia experiencia, el buen juicio y la firmeza de Nigel nos han guiado a muchos de nosotros ante desafíos complejos”, declaró Georgieva en un comunicado en el que resaltó: “Me complace enormemente que ahora aporte estas cualidades al cargo de Director”.

Desde 2014, Chalk se ha desempeñado como subdirector del Departamento de Salud y Desarrollo Humano (WHD), supervisando las operaciones de vigilancia y préstamos para economías clave como Argentina, Brasil, Canadá, Ecuador, Jamaica, México y Surinam.