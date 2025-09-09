Luego de la derrota en las elecciones, el FMI respaldó el programa económico del Gobierno

El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) respaldó el programa económico que está llevando a cabo el Gobierno de Javier Milei, en medio de la incertidumbre cambiaria y luego de haber perdido la elección legislativa en la Provincia de Buenos Aires.

A través de sus redes sociales, la vocera del FMI, Julie Kozack, afirmó que junto al Gobierno se encuentran trabajando con el objetivo de “afianzar la estabilidad” y “mejorar las perspectivas de crecimiento del país”.

“El personal del FMI está trabajando estrechamente con las autoridades argentinas mientras implementan su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país. Apoyamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda de desregulación integral”, señaló Kozack.

Luis Caputo , el ministro de Economía, no tardó y retuiteó el mensaje de la vocera expresando el apoyo hacia el programa económico y a su vez un respaldo hacia el acuerdo sellado por un total de US$20.000 millones en abril de este año.

El apoyo del organismo financiero se da en un momento de tensión para el Gobierno, donde viene de atravesar una derrota electoral comandada por Fuerza Patria, quien opacó la expectativa de la administración libertaria de ponerle “el último clavo al cajón del kirchnerismo” en territorio bonaerense.

A su vez, el Ejecutivo se encuentra en un escenario donde pareciera que los mercados le soltaron la mano durante el inicio de la semana, cuando el dólar oficial llegó a posicionarse en el techo de la banda, rozando los $1.460. En ese mismo panorama, los bonos y acciones del país transitaron un “lunes negro” como producto del revés electoral sufrido por el Gobierno.

A pesar de haber obtenido ese arranque, la divisa norteamericana logró estabilizarse durante la rueda de hoy, cerrando en los $1.425, y las acciones rebotaron hasta 6,4% en la Bolsa de Nueva York, al igual que los bonos.