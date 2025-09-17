17 de septiembre de 2025 - 13:29

El dólar marcó nuevo récord y tocó el techo de la banda: a cuánto cotiza hoy

Los detalles de las cotizaciones de la divisa estadounidense este miércoles 17 de septiembre.

Redacción Economía
Redacción Economía

En otra jornada al alza, el dólar minorista cotiza este miércoles 17 de septiembre a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en el Banco Nación, marcando un nuevo récord nominal desde la salida del cepo en abril pasado. Se trata de una suba de $5 respecto al cierre de ayer, cuando los $1.480 también habían dejado un máximo histórico.

La atención está depositada en el tipo de cambio oficial mayorista, que hoy avanzó a las 13 horas a $1.474,50, la cotización que toma el Banco Central como referencia para intervenir por el esquema de las bandas de flotación. Cuando el dólar supera ese precio en el mercado mayorista, el BCRA está habilitado para vender reservas.

De todos modos, operadores indicaron que luego de ese nivel apareció oferta y el dólar retrocedió rápido a los $1.474 en los que se mantiene ahora (13.30 horas).

Por su parte, el dólar blue cotiza a $1.450 para la compra y $1.470 para la venta, con un incremento de $15 en las últimas 24 horas.

A cuánto cotiza el dólar hoy

Banco Nación

  • Compra: $1.435
  • Venta: $1.485
Santander $1.430 / $1.480

BBVA $1.435 / $ 1.485

Galicia $1.435 / $ 1.485

ICBC $1.420 / $1.487

Supervielle $1.439 / $1.489

Macro $1.430 / $ 1.490

Patagonia $1.440 / $1.490

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.930,50 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

  • Compra: $1.450
  • Venta: $1.470
A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

  • Compra: $ 1.481,12 (+ $12,56)
  • Venta: $ 1.481,90 (+ $11,99)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

  • Compra: $ 1.486,43 (+ $14,23)
  • Venta: $ 1.489 (+ $10,41)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

