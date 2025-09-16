El dólar volvió a subir e impactó en bonos y acciones en Wall Street: cómo cotizó en cada banco

El dólar oficial cerró hoy en $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del cierre de ayer.

En los bancos , el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.480 y $1.482 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.435 para la compra y $1.455 para la venta, con un incremento de 1% en la jornada.

El dólar mayorista , por su parte, se ubicaba en $1.469 con una suba de 0,1% en la jornada.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 1,42% hasta $1.469,91, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 1,27% hasta los $1.478,59.

Las reservas del Banco Central (BCRA) perforaron los US$40.000 millones y se ubicaron el lunes en US$39.848 millones, producto de los pagos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$271 millones y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por US$112 millones.

Tras el discurso de Javier Milei en la presentación del Presupuesto 2026, el mercado financiero reaccionó en positivo y revirtió la tendencia a la baja de los últimos días.

Así, acciones y bonos suben en promedio 2%, alentados por las señales de cumplimiento de los compromisos de deuda.

Los bonos soberanos fueron los más sensibles al mensaje oficial: los Bonares avanzan 2,69% (AL30D) y los Globales hasta 1,48% (GD30D).

Reacción positiva de acciones argentinas que cotizan en Wall Street al proyecto de Presupuesto 2026

En la Bolsa porteña, el S&P Merval rebota 2,9% y se ubica en 1.800.185 puntos, aunque todavía lejos de compensar las pérdidas acumuladas en la última semana.

En Wall Street, los ADR de compañías argentinas también muestran mejoras. Banco Supervielle lidera con un alza de 5,1%, seguido por BBVA (3,7%), Transportadora Gas del Sur (3,6%), Telecom Argentina (3,5%) y Grupo Galicia (3,3%).

En su cadena nacional, el Presidente ratificó la base de superávit fiscal para la administración nacional, a la vez que anunció que se destinarán más recursos para gasto social, un ítem que debería facilitar el tratamiento legislativo de la pauta.

A cuánto cotiza el dólar hoy

Banco Nación

Compra: $1.430

Venta: $1.480

Galicia $1.430 / $ 1.480

ICBC $1.420 / $1.482

Patagonia $1.430 / $1.480

Santander $1.430 / $1.480

BBVA $1.435 / $ 1.485

Supervielle $1.439 / $1.489

Macro $1.430 / $ 1.490

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.924 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.435

Venta: $1.455

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $ 1.468,56 (-$ 19,49)

Venta: $ 1.469,91 (-$ 21,13)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $ 1.472,20 ( -$ 18,10)

Venta: $ 1.478,59 (-$ 19,07)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.