Los principales puntos del Presupuesto 2026: entre el equilibrio fiscal y los gastos sociales

El presidente Javier Milei anunció en la noche de este lunes el proyecto de Presupuesto 2026. El mismo contempla un superávit fiscal primario y aumentos en jubilaciones, universidades y pensiones por discapacidad, entre otras partidas.
El presidente Javier Milei presentó los principales puntos de la ley de gastos y recursos para el 2026. Conocé también las 10 frases más salientes de su discurso.
El presidente Javier Milei anunció en la noche de este lunes el proyecto de Presupuesto 2026. El mismo contempla un superávit fiscal primario y aumentos en jubilaciones, universidades y pensiones por discapacidad, entre otras partidas.
El proyecto fue girado a la Cámara de Diputados y los principales puntos son:
A continuación, se presenta en detalle las 10 frases más salientes del discurso del presidente por cadena nacional: