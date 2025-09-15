15 de septiembre de 2025 - 22:32

Los principales puntos del Presupuesto 2026: entre el equilibrio fiscal y los gastos sociales

El presidente Javier Milei presentó los principales puntos de la ley de gastos y recursos para el 2026. Conocé también las 10 frases más salientes de su discurso.

Manuel Adorni, José Luis Espert, Javier Milei y Luis Caputo en la grabación del discurso presidencial.

Manuel Adorni, José Luis Espert, Javier Milei y Luis Caputo en la grabación del discurso presidencial.

El presidente Javier Milei anunció en la noche de este lunes el proyecto de Presupuesto 2026. El mismo contempla un superávit fiscal primario y aumentos en jubilaciones, universidades y pensiones por discapacidad, entre otras partidas.

  • Plantea equilibrio fiscal y monetario para 2026
  • Se asignan 4,8 billones a las Universidades Nacionales.
  • Aumento del 5% de las partidas jubilatorias, por encima de la inflación.
  • Se incrementan en un 17 % los recursos para salud por encima de la inflación.
  • Aumentan en un 8% por ciento los recursos de salud.
  • Incremento del 5% del monto de las pensiones por discapacidad.
  • Se espera alcanzar el superávit primario o al menos equilibrado a fines de diciembre.
  • El nivel de gasto nacional estará por debajo del nivel de gastos de las provincias.
  • Impide al Tesoro Nacional financiarse con el Banco Central.
A continuación, se presenta en detalle las 10 frases más salientes del discurso del presidente por cadena nacional:

  • “Hoy el futuro de la Argentina depende fundamentalmente de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal”.
  • “El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno. Y es un principio no negociable”.
  • “Podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó”.
  • “Hacer lo que estamos haciendo es el único camino para que la Argentina salga de forma definitiva del ciclo del desencanto consecutivo en que vivimos hace décadas”.
  • “El problema no era el cocinero, sino la receta, y aunque algunos crean que esto ya lo vieron, los que digan esto están equivocados: nunca vieron algo como lo que está llevando adelante nuestra gestión, porque lo que cambió es la receta”.
  • “Ningún argentino vivo experimentó jamás la Argentina que estamos construyendo”.
  • “Este presupuesto presenta el menor nivel de gasto a nivel nacional en relación al PBI de los últimos 30 años”.
  • “Por primera vez en décadas, en vez de que el sector privado financie al sector público, este superávit primario permitirá al sector público financiar al sector privado”.
  • “Nadie tiene la culpa de nuestros problemas más que nosotros mismos. Y nadie más que nosotros mismos puede salvarnos”.
  • “No aflojemos: hagamos que todo este esfuerzo valga la pena”.
