Qué se espera que Milei diga en cadena nacional para presentar el proyecto de Presupuesto 2026

El presidente Javier Milei volverá a utilizar la cadena nacional , este lunes a las 21 , para presentar el proyecto de Presupuesto 2026 que será enviado al Congreso.

A diferencia de lo ocurrido en 2024 y 2025, cuando el Ejecutivo prorrogó la ley de gastos y recursos sancionada en 2023 , la oposición ya avisó que esta vez no convalidará un tercer año sin una nueva norma.

El anuncio genera expectativa en el arco político, sobre todo porque se espera que la hoja de ruta que trazará Milei esté alineada con el último informe técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), que fijó parámetros fiscales para 2025 y 2026.

Gobernadores y legisladores opositores ya empezaron a mover fichas : quieren fijar un cronograma claro en la Comisión de Presupuesto de Diputados, presidida por José Luis Espert, que incluya citaciones a funcionarios económicos y fecha definida para dictaminar.

El objetivo es evitar que se repita el escenario del año pasado, cuando el tratamiento se cayó por falta de acuerdo y el Gobierno recurrió a la segunda prórroga consecutiva.

La Casa Rosada, por su parte, prepara una defensa cerrada del equilibrio fiscal como línea roja. Para lograrlo buscará recomponer puentes con los gobernadores aliados, ofreciéndoles discutir esquemas de coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la distribución del Impuesto a los Combustibles. En ese esquema aparecen como interlocutores Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco), que en los últimos días conversaron con el Ejecutivo.

Del lado de las demás provincias, la advertencia es clara: no están dispuestas a soportar un nuevo ajuste sin margen de negociación. En paralelo, el clima político enrarecido tras la derrota libertaria en Buenos Aires y los traspiés parlamentarios recientes presiona aún más sobre la presentación presidencial.

La incógnita, que empezará a develarse este lunes, es si Milei mostrará apertura para negociar con la oposición o si insistirá en blindar su proyecto sin concesiones, aun a riesgo de encaminarse a otro choque institucional y pérdida de votos en octubre.