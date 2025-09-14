Milei explicó por qué no viajó a España tras las elecciones: "Me tocó quedarme a defender mi gestión"

El presidente participó de la cumbre Europa Viva 25, acto organizado por Vox en Madrid. Dio detalles de su ausencia, nombró a Charlie Kirk como un “mártir de la libertad” y apuntó contra la Izquierda.

Luego de suspender el viaje que tenía programado a España tras el revés electoral en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei participó igualmente con un mensaje grabado de la cumbre Europa Viva 25, acto organizado por Vox en Madrid, y explicó los motivos de su ausencia.

En el video, que se transmitió durante el evento, el mandatario aseguró que no viajó debido a la necesidad de permanecer en el país para respaldar su gestión. Además, Milei envió sus condolencias por el asesinato de Charlie Kirk, activista e influencer conservador, a quien consideró un “mártir de la libertad”.

Discurso de Milei para España En su intervención, Milei aseguró que continuará “defendiendo con uñas y dientes” los logros alcanzados en estos meses y ratificó su compromiso con difundir las ideas de la libertad. También remarcó que, aunque no pudo estar presente, planea volver a encontrarse con los dirigentes de Vox en el futuro.

“Hoy, circunstancialmente y físicamente, me ha tocado estar en mi país defendiendo con uñas y dientes los logros de esta gestión. Pero, sin lugar a dudas, nos volveremos a ver, porque la causa de la libertad es de todos y la izquierda y estos terroristas asesinos no nos la van a sacar. Las ideas de la libertad son las correctas y van a triunfar", ratificó el presidente en su discurso.

Embed Javier Milei, en #EuropaViva25 : «Con VOX y Santiago Abascal podrán poner de pie a España como lo estamos haciendo nosotros en Argentina»https://t.co/ZpGt5vws5B pic.twitter.com/S54gUTPlud — LA GACETA (@gaceta_es) September 14, 2025 Al final, Milei apuntó directamente contra la izquierda: “El verdadero problema lo tienen ellos, que en su intento por colectivizar cada aspecto de nuestras vidas también nos quieren decir qué pensar. Cuando se topan con alguien que dice que no harán todo lo posible por silenciarlo, ya sea con campañas masivas de desacreditación o directamente con un tiro en la cabeza, como con Charlie o con Miguel Uribe en Colombia. Ellos son, en todo momento y lugar, un fenómeno violento y lleno de odio.