12 de septiembre de 2025 - 00:23

Cancillería sufrió movimientos internos: se van integrantes de "Las Fuerzas del Cielo"

Se trata de Úrsula Basset y Nahuel Sotelo. Ambos habían llegado con la gestión de Diana Mondino.

Cancillería argentina.

Cancillería argentina.

Foto:

A24
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La cartera de Relaciones Exteriores sufrió la partida de dos funcionarios, que están vinculados al sector libertario más cercano al presidente Javier Milei. Ambos salientes están identificados en círculos políticos como “Las Fuerzas del Cielo”.

Se trata de Úrsula Basset y Nahuel Sotelo, quienes habían llegado con la gestión de Diana Mondino para promover una agenda opuesta a las políticas de perspectiva de género y a la Agenda 2030.

Diana Mondino
Diana Mondino.

Diana Mondino.

Basset, hasta ahora directora de Derechos Humanos, seguirá desempeñándose en el Estado pero se trasladará al Ministerio de Justicia. Por su parte, Sotelo, que ocupaba la secretaría de Culto, regresará a la Legislatura bonaerense para retomar su banca como diputado provincial.

Cabe mencionar que las salidas se producen luego de la designación de Gerardo Werthein al frente de Cancillería. De acuerdo a las fuentes diplomáticas, ese nombramiento habría reducido de manera significativa el poder de influencia del sector libertario dentro de la conducción de la política exterior.

En Naciones Unidas, el Canciller Werthein pidió reanudar las negociaciones con el Reino Unido por la Cuestión Malvinas
En Naciones Unidas, el Canciller Werthein. (archivo)

En Naciones Unidas, el Canciller Werthein. (archivo)

En términos políticos, estos movimientos reflejan el intento de la Cancillería por reacomodar su rumbo en medio de la interna por la orientación de la política internacional del Gobierno. La tensión se centra en dos líneas:

  • La impronta ideológica libertaria, que impulsó cambios culturales y programáticos en áreas sensibles como derechos humanos y cooperación internacional
  • Una línea de gestión más pragmática y orientada a la normalización institucional, promovida por la nueva conducción.

Fuentes internas, reportadas por la agencia Noticias Argentinas, sostienen que la nueva etapa buscará estabilizar las relaciones diplomáticas tradicionales y reeditar espacios de diálogo con organismos multilaterales. Mientras, sectores del espacio libertario admiten que perderán presencia en el diseño de la agenda exterior, pero mantienen influencia en otros ámbitos del Ejecutivo.

Por Reverso