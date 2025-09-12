Cancillería sufrió movimientos internos: se van integrantes de "Las Fuerzas del Cielo"

Se trata de Úrsula Basset y Nahuel Sotelo. Ambos habían llegado con la gestión de Diana Mondino.

La cartera de Relaciones Exteriores sufrió la partida de dos funcionarios, que están vinculados al sector libertario más cercano al presidente Javier Milei. Ambos salientes están identificados en círculos políticos como “Las Fuerzas del Cielo”.

Se trata de Úrsula Basset y Nahuel Sotelo, quienes habían llegado con la gestión de Diana Mondino para promover una agenda opuesta a las políticas de perspectiva de género y a la Agenda 2030.

Diana Mondino Diana Mondino. Basset, hasta ahora directora de Derechos Humanos, seguirá desempeñándose en el Estado pero se trasladará al Ministerio de Justicia. Por su parte, Sotelo, que ocupaba la secretaría de Culto, regresará a la Legislatura bonaerense para retomar su banca como diputado provincial.

Cabe mencionar que las salidas se producen luego de la designación de Gerardo Werthein al frente de Cancillería. De acuerdo a las fuentes diplomáticas, ese nombramiento habría reducido de manera significativa el poder de influencia del sector libertario dentro de la conducción de la política exterior.

Cabe mencionar que las salidas se producen luego de la designación de Gerardo Werthein al frente de Cancillería. De acuerdo a las fuentes diplomáticas, ese nombramiento habría reducido de manera significativa el poder de influencia del sector libertario dentro de la conducción de la política exterior.