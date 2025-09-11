11 de septiembre de 2025 - 21:39

A pesar de abrir el diálogo con los gobernadores, Milei vetó la ley de ATN

El proyecto había sido impulsado por los mandatarios provinciales y tenía coo objetivo mejorar los fondos de coparticipación federal.

Milei vetó la ley de los ATN que impulsaron los gobernadores en el Congreso.

Milei vetó la ley de los ATN que impulsaron los gobernadores en el Congreso.

Foto:

Captura de video / NA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Poder Ejecutivo promulgó hoy el veto a la ley de redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que había sancionado el Congreso.

Leé además

Marcha universitaria en Mendoza en defensa de la educación pública. Foto: Gentileza

Milei firmó el veto a la ley de financiamiento universitario y la UNCuyo confirmó que marchará

Por Jorge Yori
Masiva movilización en Mendoza de estudiantes y trabajadores que se sumaron a la marcha universitaria nacional. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

La UNCuyo, en pie de guerra: confirmó su adhesión a la tercera "marcha federal" contra el veto de Milei

Por Sara Lombino

El Gobierno devolvió la ley al Senado, que fue la cámara en la que se presentó el proyecto que terminó convertido en ley.

La ley había sido sancionada el 20 de agosto por la Cámara de Diputados y establecía que los ATN debían distribuirse de acuerdo a la ley de coparticipación federal.

En los fundamentos, el Poder Ejecutivo indicó que “la naturaleza de los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional difiere sustancialmente de la masa coparticipable de distribución automática prevista en los artículos 3° y 4° de la Ley Nº 23.548, en tanto constituye un instrumento extraordinario y de aplicación discrecional por parte del Poder Ejecutivo Nacional, en su carácter de administrador general del país conforme el artículo 99, inciso 1 de la Constitución”.

Para el Gobierno, esos aportes “consisten en un fondo complementario del régimen automático de coparticipación, destinado a preservar el equilibrio federal frente a contingencias excepcionales”.

Cornejo-Catalán
El gobernador Alfredo Cornejo se reunió con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Lisandro Catalán.

El gobernador Alfredo Cornejo se reunió con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Lisandro Catalán.

“La existencia de este Fondo resulta imprescindible, ya que dota al Estado nacional de una herramienta que complementa el régimen automático de coparticipación y permite dar respuesta a situaciones extraordinarias que no pueden ser previstas y atendidas a partir de un sistema de reparto rígido y automático”, añadió.

Y consignó que “a lo largo de su vigencia, los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional se han constituido en un instrumento de asistencia inmediata frente a contingencias críticas, como fue la emergencia sanitaria generada por la pandemia de Covid-19, circunstancia en la que se dispusieron transferencias de Aportes del Tesoro Nacional para asistir a las provincias en la atención de gastos extraordinarios vinculados al sistema de salud y a la caída de la recaudación propia”.

“Asimismo, en diversas oportunidades durante los años 2024 y 2025, este instrumento fue utilizado para mitigar los efectos de emergencias hídricas, económicas, climáticas y alimentarias que afectaron gravemente a distintas jurisdicciones”, añadió.

El proyecto de Ley Nº 27.794, sancionado por el Congreso el 20 de agosto de 2025, buscaba modificar el régimen de los ATN, un fondo creado por el artículo 3º, inciso d) de la Ley N° 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, con la finalidad de atender “desequilibrios financieros y situaciones de emergencia” de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La iniciativa establecía que los recursos de los ATN serían redistribuidos “en forma diaria y automática” y en las mismas condiciones que la coparticipación federal, además de una integración a la masa coparticipable para que los recursos que la compusieran fueran considerados “integrantes de la masa de fondos coparticipable”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El gobernador Alfredo Cornejo se reunió con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Lisandro Catalán. 

Cornejo se reunió con Francos, Caputo y Catalán: el nuevo ministro del Interior solo estuvo media hora

Por Martín Fernández Russo
Es falso que la figura de Milei en estas fotos de reuniones de gobierno sea la misma

Es falso que la figura de Milei en estas fotos de reuniones de gobierno sea la misma

Por Reverso
Javier Milei junto a la directora del FMI, Kristalina Georgieva.

Entre el apoyo y una advertencia: qué dijo el FMI tras la charla de Caputo con Georgieva

Por Redacción Economía
Alfredo Cornejo junto a los intendentes de la UCR y el nuevo aliado, Alejandro Morillas, de San Carlos.

Un intendente radical rompió el silencio y criticó veto de Milei al financiamiento universitario: qué dijo

Por Jorge Yori