Axel Kicillof contra Milei por los vetos a salud y universidades: "No escuchó el rechazo de las urnas"

El gobernador de Buenos Aires se pronunció este jueves tras las decisiones del Gobierno nacional. “El domingo se dijo no al desfinanciamiento”, aseguró.

Por Redacción Política

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a criticar este jueves al presidente Javier Milei, donde aseguró que el mandatario “todavía no escuchó el fuerte rechazo que le dio el pueblo de Buenos Aires en las urnas”. Sus declaraciones estuvieron dirigidas, en particular, a los vetos sobre la ley de financiamiento universitario y la emergencia del Hospital Garrahan.

“El domingo se dijo no a Milei”, aseguró Kicillof

Las palabras de Kicillof se dieron en el acto tuvo lugar en la inauguración de la Casa de la Provincia en General Paz, donde además se firmaron convenios para viviendas y obras de pavimento, según se informó en un comunicado.

Participaron el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, y el intendente local, Juan Manuel Álvarez.

“Acabamos de ganar una elección de manera contundente y acá estamos, haciendo lo mismo que hicimos durante años: recorriendo, trabajando y llevando soluciones a la gente que hoy está sufriendo las políticas del Gobierno nacional”, sostuvo Kicillof en General Paz.

Y recordó que “el domingo el pueblo bonaerense le dijo que no a la motosierra, que no al maltrato a las personas con discapacidad, que no a la represión a los jubilados y que no al desfinanciamiento de la educación y la salud”.

“Todavía no escuchó el fuerte rechazo que le dio el pueblo bonaerense en las urnas”, subrayó.

