La derrota de Milei en Buenos Aires: los interrogantes y el impacto en Mendoza, bajo la mirada de Juan Germano

El CEO de Isonomía Consultores , Juan Germano , analizó las dura derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires , así como el impacto que ese resultado puede tener en el resto del país. También dio sus proyecciones sobre qué sucederá en Mendoza en los comicios de octubre.

El pasado domingo, Fuerza Patria se impuso en Buenos Aires por casi 14 puntos de diferencia sobre LLA. Según informó la Junta Electoral bonaerense, el oficialismo alcanzó el 47,28% de los votos, frente al 33,71% del partido del presidente Javier Milei .

El peronismo ganó en seis de las ocho secciones electorales de la provincia. Para Germano, el resultado dejó dos aspectos centrales. El primero fue el peso de los intendentes, sobre todo los del PJ: de los 135 municipios, en 101 se impuso el oficialismo local (78%).

“Si se compara con las legislativas de hace cuatro años, se observa que el voto peronista se mantiene como una base sólida, casi inalterable. En cambio, lo que se derrumbó en esta ocasión fue el electorado no peronista”, señaló el consultor.

El analista añadió que se evidenció la ausencia de los votantes de Juntos por el Cambio , especialmente en la Primera y la Tercera sección electoral.

“En el interior, la menor participación también se combinó con alternativas más competitivas del centro político, como Somos Buenos Aires. En la Cuarta y Séptima sección, históricamente reacias al peronismo desde la crisis del campo, la competencia fue más marcada”, apuntó.

El segundo punto fue el nivel de participación, que rondó el 63%, según la Junta Electoral. Este porcentaje es mayor al registrado en provincias que desdoblaron sus comicios este año.

El gobernador Axel Kicillof en los festejos por la victoria en las elecciones legislativas de Buenos Aires El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, festejando la victoria electoral del pasado domingo en un acto organizado en La Plata.

En ese marco, Germano se preguntó si los resultados bonaerenses funcionarán como una suerte de primarias de cara a octubre.

“En 2019, Juntos por el Cambio creció entre las primarias y las generales, aun cuando la situación económica se había agravado. Algo similar ocurrió con el peronismo en 2023. La duda es si este año puede repetirse esa dinámica en Buenos Aires, una provincia que representa casi el 40% del padrón nacional”, sostuvo.

En Mendoza, consultores y dirigentes locales estiman que la participación en las legislativas de octubre rondará entre el 55% y el 65%, lo que representaría una caída significativa.

Milei entre estrategias, cambios y vetos

En cuanto al análisis de los comicios, el gobernador Alfredo Cornejo declaró que fue un error de LLA el “nacionalizar una elección provincial”. En tanto, consultor explicó que el oficialismo nacional “no tuvo otra opción”, ya que en Buenos Aires es difícil “provincializar” las elecciones legislativas porque no existe un fuerte sentido de identidad bonaerense.

“Históricamente, en Buenos Aires los votantes priorizan los problemas macroeconómicos por encima de los locales. Durante el shock electoral de 2023, Javier Milei capitalizó la narrativa anticasta. Todo lo que oliera a ‘más de lo mismo’ quedó debilitado, y ese factor seguramente tuvo peso en esta elección”, sostuvo.

El resultado, inesperado para el oficialismo, obligó al Gobierno nacional a introducir cambios, entre ellos el nombramiento de Lisandro Catalán como ministro del Interior y el anuncio de un diálogo más fluido con gobernadores aliados.

“En general, las derrotas electorales importantes suelen demandar cambios grandes. Todavía resta ver si ese será el caso”, advirtió Germano.

Cornejo-Catalán El gobernador Alfredo Cornejo se reunió con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Lisandro Catalán. Gentileza

En paralelo, el Ejecutivo ratificó su rumbo económico y vetó las leyes de Financiamiento Universitario, Emergencia Pediátrica que destinaba más fondos al Hospital Garrahan y la de reparto de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por todos los gobernadores.

Según Germano, la gestión libertaria se caracteriza por una dualidad: una institucionalidad débil, sin gobernadores, con pocos intendentes y escasa representación parlamentaria, pero acompañada de un estilo audaz en la toma de decisiones.

Entre los hitos del oficialismo mencionó la aprobación de la Ley Bases, la implementación de la Boleta Única, el triunfo en la Ciudad de Buenos Aires frente al PRO y la capacidad de desplazar al “amarillo” en la derecha política, imponiendo el “violeta” libertario.

Habla Milei tras la derrota en las elecciones bonaerenses El presidente Javier Milei reconoció hoy la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires por más de 10 puntos contra el peronismo. NA / Juan Foglia

No obstante, esa audacia convivió con fragilidades: “La relación con el Congreso fue fluctuante. Hubo momentos de acompañamiento, pero las tensiones crecieron cuando el oficialismo decidió presentar candidatos propios en distritos donde había acuerdos con gobernadores, lo que derivó en un uso más frecuente del veto presidencial”.

De cara a octubre, Germano señaló que un buen desempeño electoral podría llevar a LLA a consolidar una bancada de alrededor de 90 diputados, insuficiente para aprobar leyes en soledad pero con capacidad de bloquear proyectos opositores.

En el plano social, subrayó que la agenda ciudadana cambió: la inflación, que al inicio de la gestión era el principal problema (con cerca del 50% de menciones), hoy ronda el 8%. En su lugar crecieron preocupaciones como la inseguridad, la corrupción, el desempleo y el poder adquisitivo.

Qué puede pasar en octubre en Mendoza

A nivel provincial, La Libertad Avanza y Cambia Mendoza sellaron una alianza con miras a las elecciones de octubre. El objetivo es repetir la performance del balotaje presidencial de 2023, cuando Milei obtuvo el 71,2% de los votos en la provincia.

Para Germano, el peso territorial del radicalismo será clave para el resultado, junto con la capacidad de Cornejo de provincializar la elección.

“Mendoza suele ser más conservadora. Muchos votaron a Milei, pero no son necesariamente mileístas. Es un voto más tradicionalista, que combina gestión con antiperonismo. Ese comportamiento funciona tanto para el no peronista como para el peronista: enfrente siempre está el mal mayor”, sostuvo.

Cambia Mendoza + La Libertad Avanza Los candidatos a legisladores nacionales y provinciales de la alianza La Libertad Avanza y Cambia Mendoza.

El consultor descartó que el triunfo de Axel Kicillof en Buenos Aires pueda trasladarse a Mendoza para favorecer al peronismo local. “El PJ mendocino no ha logrado renovarse”, advirtió.

Su participación en Pilares

Germano será parte de un nuevo ciclo de Pilares, donde integrará el panel “ Reflexiones sobre Transformación Productiva”. El evento se realizará el jueves 18 de septiembre en el Hotel Sheraton de Ciudad, desde las 8:45.

Allí compartirá mesa con los ministros de Producción de Mendoza y San Juan, Rodolfo Vargas Arizu y Gustavo Fernández, y con el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, Christian Asinelli.

juan_germano El CEO de Isonomía Consultores, Juan Germano.

Según Germano, el desafío es entender hasta dónde el shock electoral de Buenos Aires se multiplica en el resto del país, cuáles son los ejes que hoy definen el voto y cómo evoluciona un fenómeno político de raíz antisistema.

“En 2023 se votó con un marcado carácter de rechazo al sistema. Al acercarnos a una elección de medio término, es clave observar si el sistema logra reacomodarse a ese shock. El enojo con la política no se disipó: sigue vigente. El desafío de la dirigencia, de los empresarios, los medios y los analistas es repensar el proceso para adaptarse mejor a los tiempos que corren”, concluyó.