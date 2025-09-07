Elección en Buenos Aires: el conteo oficial con Fuerza Patria a 13 puntos de ventaja

Los bonaerenses votaron este domingo 7 de septiembre para renovar la mitad de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. En total son 46 bancas de diputados y 23 de senadores provinciales que se ponen en juego.
Fuerza Patria se impone frente a La Libertad Avanza, con más del 80% de las mesas escrutadas. Los resultados en vivo.
Además, se renuevan concejales municipales y consejeros escolares. Los datos del escrutinio se reportan en vivo y de manera oficial por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a la vez compartidos en esta nota.
Hasta el momento, con el 86,71% de las mesas escrutas, Fuerza Patria se impone frente a La Libertad Avanza, con el 46,96% frente al 33,85% de LLA. Se trata de la sumatoria de votos a legislador (diputados y senadores) por fuerza política. Con poco más de 13 puntos de ventaja, estos son los resultados actuales:
LA LIBERTAD AVANZA 33,85%
SOMOS BUENOS AIRES 5,41%
FTE DE IZQ. Y DE TRABAJADORES - UNIDAD 4,37%
POTENCIA 1,40%
UNION Y LIBERTAD 1,35%
NUEVOS AIRES 1,30%
ESP. ABIERTO PARA EL DES. Y LA INT. SOCIAL 1,21%
PARTIDO LIBERTARIO 0,69%
UNION LIBERAL 0,65%
POLITICA OBRERA 0,55%
MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA 0,47%
VALORES REPUBLICANOS 0,43%
FRENTE PATRIOTA FEDERAL 0,37%
CONSTRUYENDO PORVENIR 0,34%
ES CON VOS ES CON NOSOTROS 0,31%
PARTIDO TIEMPO DE TODOS 0,26%