Elección en Buenos Aires: el conteo oficial con Fuerza Patria a 13 puntos de ventaja

Fuerza Patria se impone frente a La Libertad Avanza, con más del 80% de las mesas escrutadas. Los resultados en vivo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, emitiendo su voto.

Los bonaerenses votaron este domingo 7 de septiembre para renovar la mitad de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. En total son 46 bancas de diputados y 23 de senadores provinciales que se ponen en juego.

Además, se renuevan concejales municipales y consejeros escolares. Los datos del escrutinio se reportan en vivo y de manera oficial por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a la vez compartidos en esta nota.

Hasta el momento, con el 86,71% de las mesas escrutas, Fuerza Patria se impone frente a La Libertad Avanza, con el 46,96% frente al 33,85% de LLA. Se trata de la sumatoria de votos a legislador (diputados y senadores) por fuerza política. Con poco más de 13 puntos de ventaja, estos son los resultados actuales:

  • FUERZA PATRIA 46,95%

  • LA LIBERTAD AVANZA 33,85%

  • SOMOS BUENOS AIRES 5,41%

  • FTE DE IZQ. Y DE TRABAJADORES - UNIDAD 4,37%

  • POTENCIA 1,40%

  • UNION Y LIBERTAD 1,35%

  • NUEVOS AIRES 1,30%

  • ESP. ABIERTO PARA EL DES. Y LA INT. SOCIAL 1,21%

  • PARTIDO LIBERTARIO 0,69%

  • UNION LIBERAL 0,65%

  • POLITICA OBRERA 0,55%

  • MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA 0,47%

  • VALORES REPUBLICANOS 0,43%

  • FRENTE PATRIOTA FEDERAL 0,37%

  • CONSTRUYENDO PORVENIR 0,34%

  • ES CON VOS ES CON NOSOTROS 0,31%

  • PARTIDO TIEMPO DE TODOS 0,26%

Los militantes del peronismo se reúnen en su búnker, en pleno centro de La Plata. Foto: NA 

La elección en provincia de Buenos Aires cerró a las 18. 

Detuvieron a fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas en las elecciones de Buenos Aires.

Elecciones en Buenos Aires: qué pasa si no voy a votar.

