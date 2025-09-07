Elección en Buenos Aires: el conteo oficial con Fuerza Patria a 13 puntos de ventaja

Fuerza Patria se impone frente a La Libertad Avanza, con más del 80% de las mesas escrutadas. Los resultados en vivo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, emitiendo su voto.

Los bonaerenses votaron este domingo 7 de septiembre para renovar la mitad de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. En total son 46 bancas de diputados y 23 de senadores provinciales que se ponen en juego.

Además, se renuevan concejales municipales y consejeros escolares. Los datos del escrutinio se reportan en vivo y de manera oficial por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a la vez compartidos en esta nota.

Hasta el momento, con el 86,71% de las mesas escrutas, Fuerza Patria se impone frente a La Libertad Avanza, con el 46,96% frente al 33,85% de LLA. Se trata de la sumatoria de votos a legislador (diputados y senadores) por fuerza política. Con poco más de 13 puntos de ventaja, estos son los resultados actuales: