Horror en San Cristóbal: detuvieron a una mujer que explotaba sexualmente a su hija de 8 años.

Dos personas fueron detenidas, entre ellas la madre de una niña de ocho años, acusada de comercializar imágenes íntimas de su propia hija a cambio de transferencias de dinero.
La investigación surgió a partir de la denuncia de un padre que desacubrió que un hombre contactó a su hija a través de TikTok.
Los operativos se realizaron en el barrio porteño de San Cristóbal y en la localidad bonaerense de González Catán, logrando poner a resguardo a la menor cuya integridad física y psíquica se encontraba en riesgo inminente.
La escalofriante causa comenzó el pasado 20 de febrero, cuando el padre de otra menor denunció que un hombre había contactado a su hija a través de la plataforma TikTok. Según el relato, el sujeto se ganaba la confianza de las niñas para luego trasladar la conversación a servicios de mensajería privada, donde enviaba y solicitaba archivos vinculados a explotación sexual infantil.
Los investigadores de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales detectaron que el sospechoso mencionaba tener una "noviecita", haciendo alusión a otra niña. Tras un análisis de perfiles digitales, la policía logró localizar al hombre en un domicilio, donde finalmente fue detenido en el cruce de las calles Montevideo y Juan D. Perón, en el barrio de San Nicolás.
Al peritar el teléfono celular del detenido, los agentes descubrieron conversaciones directas con la madre de una nena de 8 años. En los chats se verificó que la mujer enviaba sistemáticamente fotos de su hija a cambio de pagos electrónicos.
El captador utilizaba las fotos de la niña de 8 años como herramienta de "anzuelo" para generar confianza y captar a otras víctimas menores de edad en las redes sociales.
Ante el peligro extremo, la Justicia ordenó localizar a la niña de inmediato, quien fue rescatada solo dos días después de iniciada la causa. Simultáneamente, se allanó la vivienda de la progenitora en González Catán, donde fue detenida y se secuestraron: seis teléfonos celulares, documentación vinculada a las transferencias y elementos de interés para la causa.