La investigación surgió a partir de la denuncia de un padre que desacubrió que un hombre contactó a su hija a través de TikTok.

Horror en San Cristóbal: detuvieron a una mujer que explotaba sexualmente a su hija de 8 años.

Dos personas fueron detenidas, entre ellas la madre de una niña de ocho años, acusada de comercializar imágenes íntimas de su propia hija a cambio de transferencias de dinero.

Los operativos se realizaron en el barrio porteño de San Cristóbal y en la localidad bonaerense de González Catán, logrando poner a resguardo a la menor cuya integridad física y psíquica se encontraba en riesgo inminente.

El inicio: una denuncia en TikTok La escalofriante causa comenzó el pasado 20 de febrero, cuando el padre de otra menor denunció que un hombre había contactado a su hija a través de la plataforma TikTok. Según el relato, el sujeto se ganaba la confianza de las niñas para luego trasladar la conversación a servicios de mensajería privada, donde enviaba y solicitaba archivos vinculados a explotación sexual infantil.

Los investigadores de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales detectaron que el sospechoso mencionaba tener una "noviecita", haciendo alusión a otra niña. Tras un análisis de perfiles digitales, la policía logró localizar al hombre en un domicilio, donde finalmente fue detenido en el cruce de las calles Montevideo y Juan D. Perón, en el barrio de San Nicolás.

Horror en San Cristóbal: detuvieron a una mujer que explotaba sexualmente a su hija de 8 años Las pertenencias que secuestraron de la casa de la mamá de la víctima. Al peritar el teléfono celular del detenido, los agentes descubrieron conversaciones directas con la madre de una nena de 8 años. En los chats se verificó que la mujer enviaba sistemáticamente fotos de su hija a cambio de pagos electrónicos.