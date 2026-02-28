Liberaron a la "Toretto" cordobesa que atropelló y mató a un motociclista bajo los efectos del alcohol. 

Camila Zabala, la joven de 20 que atropelló y mató a un motociclista de 35 años en Córdoba , quedó libre este viernes luego de que el fiscal Javier Di Santo considere que no existen riesgos procesales que justifiquen la prisión preventiva.

Como la "Toretto": una joven que corría picadas chocó con un motociclista y lo mató

El hecho ocurrió hace dos semanas, precisamente en la madrugada del pasado 14 de febrero , cuando Zabala, al mando de un Volkswagen Golf, embistió la moto de Cristian Martín Alanis . A pesar de la liberación, la joven continúa vinculada al proceso bajo una acusación que podría agravarse en los próximos días.

El expediente judicial acumula evidencia contundente contra la joven de 20 años. Según las pericias y el reporte policial el test realizado minutos después del impacto confirmó que Zabala conducía bajo los efectos del alcohol, al igual que sus dos acompañantes. Se determinó que el vehículo circulaba a una velocidad muy superior a la permitida. Además, el impacto fue de tal magnitud que el auto arrastró la motocicleta de Alanis durante unos 300 metros antes de detener su marcha.

Un elemento clave en la investigación es un video de las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa al Volkswagen Golf circulando a gran velocidad a la par de una camioneta Volkswagen Amarok . Por este motivo, la Justicia intenta determinar si ambos vehículos estaban participando de una carrera ilegal (picada) al momento de la colisión.

La querella, representada por el abogado Zacarías Ramírez Rigo , manifestó su rechazo a la liberación de Zabala y solicitó un cambio de carátula. Actualmente, la causa está caratulada como homicidio culposo agravado , pero la familia de la víctima exige que se modifique a homicidio simple con dolo eventual .

Embed CORRÍAN PICADAS UNA AMAROK Y UN GOL, EL AUTO MAS CHICO ATROPELLÓ A UN MOTOCICLISTA Y LO MATÓ: LA CONDUCTORA DIO 1.89 DE ALCOHOLEMIA

- Fue en Río Cuarto, Córdoba.

- La imputada Camila Zabala está detenida y se negó a declarar

- Los videos captaron todo.

- Hay tres implicados… pic.twitter.com/ADkoLwGF20 — Vía Szeta (@mauroszeta) February 21, 2026

Este cambio implicaría que la joven no solo actuó con imprudencia, sino que, al conducir alcoholizada y a alta velocidad, debió representarse que podía causar una muerte y continuó con su conducta de todas formas. De prosperar este pedido, la escala penal aumentaría significativamente, con penas de 8 a 25 años de prisión.

El caso de "La Toretto" de La Plata

Este episodio es muy parecido al caso de Felicitas Alvite, conocida como la “La Toretto” de La Plata, quien en abril de 2024 atropelló y mató al motociclista Walter Armand tras cruzar semáforos en rojo a alta velocidad.

Felicitas Alvite alias "La Toretto" Caso "La Toretto": el juicio contra Felicitas Alvite ya tiene fecha y la imputada sufrió un ataque de pánico

Actualmente, Alvite aguarda el inicio de su juicio oral, fijado para el 2 de noviembre de 2026, bajo la acusación de haber provocado la muerte de Armand durante una supuesta picada ilegal.