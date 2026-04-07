Cayó un peruano que vendía cocaína y tenía un sistema de vigilancia con cámaras en todo el barrio

El acusado utilizaba como fachada un kiosco y tenía varios antecedentes penales, todos en materia de narcotráfico.

Detuvieron a un peruano que vendía cocaína en Córdoba.

Un hombre fue detenido en Córdoba tras ser acusado de vender cocaína y montar un gran sistema de vigilancia con varias cámaras instaladas en postes de luz para controlar los movimientos del barrio. De esta manera, anticipaba posible presencia policial y el trabajo de sus empleados.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio San Martín, donde el sospechoso de nacionalidad peruana, fue interceptado en la vía pública luego de intentar escapar al advertir la presencia de la Policía local, según informó Noticias Argentinas.

Fuentes policiales aseguraron que el punto de venta fue desbaratado y durante el operativo se logró secuestrar estupefacientes, además de detener al acusado -un hombre mayor de edad-.

Tenía un supuesto kiosco y portaba antecedentes penales Posteriormente, se realizaron allanamientos en las viviendas ubicadas sobre las calles Soldado Ruíz al 1600 y Martín Alonso Pinzón al 1500, en el barrio San Martín de Córdoba Capital. Allí, se secuestró varias dosis de cocaína, 510 mil pesos, tres cámaras de seguridad y elementos de interés para la causa.

El hombre utilizaba como fachada un kiosco para la venta de cocaína, contaba con antecedentes penales en materia de narcotráfico y, por si esto fuese poco, había instalado cámaras de seguridad en varios postes de luz para monitorear el movimiento del barrio y anticipar la presencia policial.