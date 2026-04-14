Crimen del empleado municipal de Guaymallén: creen que los asesinos se equivocaron de casa

Una cámara de seguridad de un vecino captó parcialmente el movimiento de los cinco delincuentes que el sábado pasado asesinaron en la puerta de su casa a Germán David Di Giovambattista, un empleado de la municipalidad de Guaymallén de 40 años.

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Por el momento, los investigadores no han podido dar con los autores del crimen, pero a través del registro de la cámara de seguridad de un vecino y, sobre todo del audio de la cámara, han podido acceder a información que podría ser relevante para resolver el crimen.

Una de las hipótesis que se manejan es que los delincuentes se equivocaron de casa ya que le exigían a Di Giovambattista una moto. Pero la víctima no tenía moto y, según trascendió los vecinos de la zona tampoco tienen moto.

La cámara de seguridad de un vecino captó parcialmente el hecho. En las imágenes se puede ver cómo se estaciona un auto en la puerta del vecino y cómo se bajan cuatro sujetos, y el restante se queda en el auto.

La llegada de los delincuentes tiene como respuesta el ladrido de los perros de la zona y luego comienza a escucharse una discusión y una alarma que se dispara. Pese al ruido, la cámara captó la voz de alguien que dice “es al lado, es al lado”.

Continúan los gritos de la discusión y entonces se ve que el auto hace una “u” y se estaciona frente a la casa de la víctima. En ese momento se escucha un disparo y segundos después el auto se pone en marcha y desaparece de la imagen.

La familia de la víctima cree que los delincuentes se equivocaron de casa, no solo porque no tenía una moto, sino porque el hombre, un empleado municipal que se desempeñada en el área de Automotores, que estaba casado y tenía dos hijas, no tenía problemas con nadie, ni tenía antecedentes.

El brutal ataque se produjo el sábado, cerca de las 00:05 en una vivienda ubicada sobre la Mathus Hoyos al 4440 de El Bermejo, Guaymallén, según se informó desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Según el relato de la esposa de la víctima, ambos se encontraban dentro de la casa cuando escucharon ruidos en el portón. Segundos después, un grupo de delincuentes irrumpió en la propiedad al grito de “dame la moto”.

La víctima tomó un machete y salió a enfrentar a los asaltantes que salieron del patio de la vivienda. Ya en la vereda, la discusión o pelea continúo y uno de los agresores le disparó a Di Giovambattista con una pistola 9 milímetros.

El hombre quedó tirado en el piso mientras los agresores emprendieron la huida en un auto Volkswagen Bora de color gris.

Dos mujeres que pasaban por el lugar en un auto, se detuvieron y trataron de reanimar al herido, pero no lo lograron. Un llamado al 911 alertó a la policía, que al llegar al lugar intentó realizar maniobras de RCP, pero la víctima ya no presentaba signos vitales.

Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron el deceso y detallaron que el hombre presentaba una herida de bala con orificio de entrada en el costado izquierdo y salida a la altura de la axila derecha.

Intervino la Oficina Fiscal N° 2 de Guaymallén que derivó el caso a la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta.