13 de septiembre de 2025 - 00:00

La oposición formalizó un pedido de sesión en Diputados en busca de rechazar los vetos de Milei

Será el miércoles 13 y debatirán los vetos presidenciales a ley de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. También buscarán que Karina Milei se presente para dar un informe.

Diputados debatirá los nuevos vetos de Milei.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La oposición de la Cámara de Diputados presentó formalmente hoy un pedido de sesión para el miércoles a las 13 con el fin de discutir un amplio temario en el que se encuentran los vetos presidenciales a la ley de financiamiento universitario y de emergencia en pediatría.

Además de estos dos temas, las bancadas nucleadas en el kirchnerismo, Encuentro Federal, radicales disidentes y socialistas buscarán citar para prestar informes a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por el presunto cobro de sobornos en la ANDIS.

Por otro lado, buscarán emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones Poderes y Reglamento el proyecto con media sanción del Senado que modifica el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes.

También, la Cámara baja intentará conformar en el ámbito de la Comisión de Acción Social y de Salud Pública una comisión investigadora con el fin de determinar las responsabilidades en la ANMAT con la venta y distribución del fentanilo contaminado.

