12 de septiembre de 2025 - 18:45

Los gobernadores de Provincias Unidas se mostraron juntos y lanzaron su proyecto a futuro

El bloque de mandatarios provinciales pidió “mirar hacia el futuro” y planteó un modelo basado en producción, equilibrio fiscal y desarrollo regional.

Los gobernadores de Provincias Unidas compartieron escenario en la Exposición Rural de Río Cuarto para reafirmar su proyecto común

Foto:

NA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El kirchnerismo no es la alternativa y el modelo actual se supera trabajando sobre lo que se hizo correctamente: cuidado del equilibrio fiscal y del gasto público”, expresó Pullaro durante el acto del que formaron parte sus pares Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy).

Desde Río Cuarto, Pullaro señaló que el frente que integran los gobernadores busca consolidarse como un proyecto alterno al que propone el sector del peronismo que se referencia en la ex presidenta Cristina Kirchner.

“No tenemos que volver atrás. El kirchnerismo no vuelve más al gobierno. Provincias Unidas es un proyecto que mira al futuro con el campo, industrias, litio, petróleo, gas”, sostuvo.

2025_09_250912120
Pullaro, Llaryora, Valdés y Sadir juntos en Río Cuarto, en un gesto de unidad de Provincias Unidas frente al escenario político nacional.

En esa línea, remarcó que ese espacio “no es ideológico, sino de gestión” y que se organiza alrededor de la producción y el desarrollo regional.

“Nos unimos detrás del campo, la industria, los puertos, los aeropuertos, el litio, el petróleo y el gas. Todo eso lo tenemos las provincias del interior productivo y queremos que sea el motor de la Argentina que viene”, expresó, según se informó en un comunicado.

En tanto, planteó la necesidad de que Provincias Unidas construya una fuerza parlamentaria con peso propio, al proponer un “proyecto de gobierno que mire hacia adelante, que defienda a las provincias productivas y que ponga sensatez y sensibilidad en la República Argentina”, enfatizó.

Durante el encuentro de los gobernadores de Provincias Unidas también estuvo presente Juan Schiaretti, candidato a diputado nacional por el espacio.

El frente lo completan además los mandatarios Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), que no estuvieron presentes en el encuentro en la Sociedad Rural de Río Cuarto por cuestiones de agenda.

