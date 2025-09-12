12 de septiembre de 2025 - 10:51

"Habramos" y "Pudiéramos poder": las burradas que dijo Karina Milei en un acto libertario

En Tucumán, la secretaria general de Presidencia quiso dar un discurso, pero cometió groseros errores que la hicieron viral en las redes sociales.

Javier Milei y su hermana Karina - Archivo

Javier Milei y su hermana Karina - Archivo

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Aún cuestionada por el entramado de supuestas coimas en Discapacidad, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, reapareció este jueves en un acto proselitista de La Libertad Avanza en Tucumán y cometió errores garrafales en su forma de expresarse en público, más tratándose de una funcionaria pública.

Leé además

Ricardo López Murphy se sumó a la moda de los muñecos de acción con IA y lanzó una chicana sobre el “3%”. Su posteo en X se viralizó y generaró miles de reacciones.

Ricardo López Murphy lanza una chicana al Gobierno de Milei con muñecos generados con IA

Por Redacción Política
Santiago Caputo durante el discurso de Milei tras la derrota en las elecciones bonaerenses frente a Fuerza Patria.

Interna en La Libertad Avanza: ¿qué pasó entre Santiago Caputo y Luis Petri?

Por Redacción Política

Durante la arenga a los militantes, la hermana de Javier Milei habló sobre la campaña, pero llamó la atención por la escasez de recursos lingüísticos y las burradas que empleó. Justamente, en las redes sociales, la criticaron con dureza y ella fue eje de las burlas.

"Quiero empezar como empiezo (sic) cada vez que voy a una provincia agradeciendo a todos los que están presentes y a todos los que trabajan para que nosotros habramos (sic) llegado a este momento de tener nuestro partido nacional, de poder tener en cada provincia La Libertad Avanza", declaró la secretaria general de Presidencia, acompañada por Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

"Muchos trabajamos sin, quizá, que todo el mundo lo sepa pero todos trabajamos por este proyecto y la verdad él (Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior) ha trabajado incansablemente junto a todos para que salieran las cosas del Congreso, para que pudiéramos tener la Ley Bases y para que pudiéramos poder (sic) seguir progresando con La Libertad Avanza, así que muchas gracias, Lisandro", agregó.

Karina Milei y Martín Menem
Karina Milei y Martín Menem

Karina Milei y Martín Menem

En tono esperanzador tras la derrota electoral en provincia de Buenos Aires, Karina manifestó en otro tramo de su discurso: "Les quiero decir que tengan confianza, que tengan esperanza porque los cambios están viniendo, ya se van a notar. Y quiero dejarles algo, un mensaje a todo el pueblo de Tucumán y a todos los argentinos. Estamos más fuertes que nunca y vamos a ganar el 26 (de octubre)".

A pesar de los cuestionamientos de las últimas semanas, Karina Milei sigue al frente de la campaña de los libertarios y, además, es parte de la mesa política que convocó su hermano Javier para encarar la gestión tras la derrota en PBA y las turbulencias cambiarias derivadas.

"El Jefe", como la apodan en el oficialismo, es la principal referente dentro del Poder Ejecutivo y del partido político.

Javier Milei
La Mesa Política Nacional liderada por el presidente Javier Milei: mismos nombres y figuras

La Mesa Política Nacional liderada por el presidente Javier Milei: mismos nombres y figuras

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Javier Milei y Karina Milei esperan el resultado de las elecciones.

Javier Milei tomó una importante decisión a la espera del resultado de las elecciones

Por Redacción Política
Lilia Lemoine junto a Karina Milei, rumbo a la urnas.

Lilia Lemoine grabó y acusó a periodistas de hostigarla tras acompañar a Karina Milei a votar

Por Redacción Política
Voto Karina Milei en Vicente López.

Rodeada de "seguridad" militante, Karina Milei votó en Vicente López y pidió que "la gente vaya a votar"

Por Redacción Política
El show de Lali en Vélez: un tres, nueva canción con referencias a Milei y Vencedores Vencidos.

Show explosivo de Lali en Vélez: ironizó con el "3%" de Karina y estrenó una canción "dedicada" a Milei

Por Redacción Espectáculos