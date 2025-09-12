"Habramos" y "Pudiéramos poder": las burradas que dijo Karina Milei en un acto libertario

En Tucumán, la secretaria general de Presidencia quiso dar un discurso, pero cometió groseros errores que la hicieron viral en las redes sociales.

Aún cuestionada por el entramado de supuestas coimas en Discapacidad, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, reapareció este jueves en un acto proselitista de La Libertad Avanza en Tucumán y cometió errores garrafales en su forma de expresarse en público, más tratándose de una funcionaria pública.

Durante la arenga a los militantes, la hermana de Javier Milei habló sobre la campaña, pero llamó la atención por la escasez de recursos lingüísticos y las burradas que empleó. Justamente, en las redes sociales, la criticaron con dureza y ella fue eje de las burlas.

"Quiero empezar como empiezo (sic) cada vez que voy a una provincia agradeciendo a todos los que están presentes y a todos los que trabajan para que nosotros habramos (sic) llegado a este momento de tener nuestro partido nacional, de poder tener en cada provincia La Libertad Avanza", declaró la secretaria general de Presidencia, acompañada por Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

"Muchos trabajamos sin, quizá, que todo el mundo lo sepa pero todos trabajamos por este proyecto y la verdad él (Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior) ha trabajado incansablemente junto a todos para que salieran las cosas del Congreso, para que pudiéramos tener la Ley Bases y para que pudiéramos poder (sic) seguir progresando con La Libertad Avanza, así que muchas gracias, Lisandro", agregó.

En tono esperanzador tras la derrota electoral en provincia de Buenos Aires, Karina manifestó en otro tramo de su discurso: "Les quiero decir que tengan confianza, que tengan esperanza porque los cambios están viniendo, ya se van a notar. Y quiero dejarles algo, un mensaje a todo el pueblo de Tucumán y a todos los argentinos. Estamos más fuertes que nunca y vamos a ganar el 26 (de octubre)".