Javier Milei tomó una importante decisión a la espera del resultado de las elecciones

El presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei hicieron un anuncio antes de que empiecen a conocerse las cifras de las elecciones.

La elección en provincia de Buenos Aires cerró a las 18. 

Cerró la elección en provincia de Buenos Aires y todo un país espera los resultados

Por Redacción Política

De la misma manera, también irá al búnker la secretaria general de la presidencia y hermana del primer mandatario, Karina Milei, quien preside LLA a nivel nacional.

Según pudo confirmar la agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, el mandatario salió antes de las 20 de la Residencia de Olivos.

Los resultados del comicio se empezarán a conocer cuando el conteo llegue al 30% en todas las secciones electorales o a partir de las 21.

Por el momento, hay mayor expectativa en cuanto a los resultados en Fuerza Patria (peronismo) que en La Libertad Avanza.

No obstante, más temprano, el armador bonaerense de LLA, Sebastián Pareja, celebró el “ejército” de 45 mil fiscales de LLA y denunció “trapisondas” de la “vieja política”.

Si bien evitó dar resultados, el dirigente se mostró “muy contento” y destacó el masivo operativo de fiscalización, al destacar que se “puso en la cancha un ejército de 45.717 fiscales”.

La Junta Electoral bonaerense, en tanto, confirmó que votó el 63 por ciento del padrón, luego del cierre de los comicios en estas elecciones legislativas provinciales.

