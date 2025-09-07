7 de septiembre de 2025 - 15:36

Lilia Lemoine grabó y acusó a periodistas de hostigarla tras acompañar a Karina Milei a votar

La diputada denunció en sus redes sociales que fue perseguida por periodistas. "¿Qué sos, Pagano?", le gritó a uno de los cronistas.

Lilia Lemoine junto a Karina Milei, rumbo a la urnas.

Lilia Lemoine junto a Karina Milei, rumbo a la urnas.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Lilia Lemoine acudió a sus redes sociales para criticar a los periodistas que la "siguieron a los empujones". Según su relato, todo ocurrió cuando acompañó a Karina Milei a votar en Vicente López, Buenos Aires.

La situación se dio cuando intentaba retirarse del lugar y un grupo de cronistas la siguió por varias cuadras. “Tres cuadras me siguieron a los empujones poniéndome el micrófono en la cara y parándose adelante”, posteó en X.

Además, la legisladora apuntó contra la forma de trabajo de algunos medios y acusó a los periodistas de impedirle el paso con insistencia. El episodio generó repercusión en redes, donde recibió mensajes de apoyo y críticas.

La acusación de Lilia Lemoine

La referencia a "Pagano" conecta el incidente con el escándalo por los audios filtrados de Diego Spagnuolo (Andis). En el caso está señalada la diputada Marcela Pagano (colega de Lemoine), por presunta participación en la filtración. Lemoine, al ser filmada por un periodista, replicó comparándolo con su par: "¿Qué sos Pagano, no los voy a grabar?".

En ese marco, la diputada libertaria denunció que la agresión de la prensa fue física: "Así mienten, agreden (...) Tres cuadras me siguieron empujándome, agarrándome, gritándome e insultándome". En el video, Lemoine concluye que los periodistas "se calman" solo cuando ella los graba a ellos, mientras les grita: "¡Basta, se terminó!".

