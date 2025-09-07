Lilia Lemoine grabó y acusó a periodistas de hostigarla tras acompañar a Karina Milei a votar

La diputada denunció en sus redes sociales que fue perseguida por periodistas. "¿Qué sos, Pagano?", le gritó a uno de los cronistas.

Lilia Lemoine acudió a sus redes sociales para criticar a los periodistas que la "siguieron a los empujones". Según su relato, todo ocurrió cuando acompañó a Karina Milei a votar en Vicente López, Buenos Aires.

La situación se dio cuando intentaba retirarse del lugar y un grupo de cronistas la siguió por varias cuadras. “Tres cuadras me siguieron a los empujones poniéndome el micrófono en la cara y parándose adelante”, posteó en X.

Embed CASI SE LLEVAN PUESTA A UNA SEÑORA CON CAMINADOR.

Te agarran, empujan, impiden el paso, mienten, provocan... les pedís que paren Y NO PARAN. 3 cuadras me siguieron a los empujones poniéndome el micrófono en la cara y parándose adelante. Les pedí que NO ME TOCARAN MUCHAS VECES.

Se… pic.twitter.com/PN2EutxPV7 — Lilia Lemoine (@lilialemoine) September 7, 2025 Además, la legisladora apuntó contra la forma de trabajo de algunos medios y acusó a los periodistas de impedirle el paso con insistencia. El episodio generó repercusión en redes, donde recibió mensajes de apoyo y críticas.

La acusación de Lilia Lemoine La referencia a "Pagano" conecta el incidente con el escándalo por los audios filtrados de Diego Spagnuolo (Andis). En el caso está señalada la diputada Marcela Pagano (colega de Lemoine), por presunta participación en la filtración. Lemoine, al ser filmada por un periodista, replicó comparándolo con su par: "¿Qué sos Pagano, no los voy a grabar?".