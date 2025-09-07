7 de septiembre de 2025 - 19:20

No, esta foto que supuestamente muestra cómo "regalan bicicletas a cambio del voto en Lomas de Zamora" no es actual

La imagen no es actual ni fue tomada en septiembre de 2025: circula al menos desde agosto de 2023 en foros como Reddit y la red social X. No hay registros en medios nacionales ni reportes fidedignos de una entrega de bicicletas en Lomas de Zamora en septiembre de 2025.

En el contexto de las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires, comenzó a circular en redes sociales una foto que, según los posteos virales, muestra el supuesto momento en el que se regalan bicicletas de color celeste "a cambio de votos" en el municipio de Lomas de Zamora.

Pero esto es falso: la foto no es actual ni fue tomada en el marco de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre de 2025, sino que circula desde, al menos, el 8 agosto de 2023. Ese año el municipio de Lomas de Zamora llevó adelante el programa “Lomas en Bici”, que entregó 30 mil bicicletas a estudiantes.

La imagen circula desde agosto de 2023

A través de una búsqueda inversa de imágenes en Google, Chequeado —que coordina la alianza Reverso junto a AFP— halló la foto viral en una publicación compartida a través de Reddit en agosto de 2023.

El contenido fue subido por usuarios de la plataforma dentro de la comunidad de Reddit "Reddit Argentina (r/argentina)", un foro que se define como "un punto de encuentro de los argentinos en Reddit".

En dicha publicación, acompañada por la misma imagen viralizada, se lee: "El Municipio de Lomas de Zamora repartiendo ‘bicicletas para todos’ en vísperas de las elecciones del domingo".

Asimismo, una búsqueda avanzada en X permitió encontrar un posteo con la imagen correspondiente al 8 de agosto de 2023, es decir, más de 2 años antes de las elecciones bonaerenses a las que se hace mención en los posteos actuales.

Chequeado corroboró que ni medios nacionales ni fuentes fidedignas reportaron una entrega de bicicletas en Lomas de Zamora en septiembre de 2025.

En cambio, en 2023 el municipio llevó adelante el programa “Lomas en Bici”, que entregó 30 mil bicicletas a estudiantes de 4to. y 6to. año de las escuelas secundarias de gestión pública o privadas con subvención estatal del distrito.

Distintas publicaciones (como acá) muestran que las bicicletas entregadas ese año eran de color celeste, el color oficial de la Intendencia de Lomas de Zamora, que conduce Federico Otermin (Fuerza Patria), y similares a las que aparecen en la foto viral.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.

Las vías de contacto para sumarse son: por correo a [email protected] .

  • Autor: Eugenia Leis
  • Editor: Flor Ballarino
  • Editor 2: Manuela Silva (AFP Factual)
