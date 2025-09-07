Elección en Buenos Aires: el peronismo palpita la victoria y habla de una gran diferencia

No hay datos oficiales, pero si información parcial sobre las elecciones de Buenos Aires que se filtra desde las distintas mesas de votación y, fundamentalmente, sensaciones diferentes en los búnkers principales: el de La Libertad Avanza y el de Fuerza Patria .

Los militantes del peronismo se muestran exultantes ante la presunta victoria, por una diferencia que rondaría los 14 puntos . Los principales dirigentes de Fuerza Patria se reúnen en el búnker ubicado en el Hotel Grand Brizo, en pleno centro de La Plata, frente al Teatro Argentino.

En la calle, militantes esperan que hablen los candidatos y el gobernador Axel Kicillof desde un gran escenario.

Los dirigentes peronistas han comenzado a festejar. Hugo Yasky , quien también pertenece al Movimiento Derecho al Futuro , confesó a esta agencia que está “muy impactado por el alto nivel de participación y por la avalancha de votos de Fuerza Patria” .

Se acaba de sumar Gabriel Katapodis , quien afirmó que este domingo "la provincia le puso un freno a Javier Milei".

Por su parte, el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, acompañaba a su madre Cristina Kirchner den el domicilio donde cumple la condena, y juntos monitoreaban el desenvolvimiento de las elecciones.

Si bien jugaron a ganar la elección al suscribir el armado de unidad, algo que estuvo en duda hasta la misma fecha de cierre de candidaturas, la abultada diferencia que consiguió Fuerza Patria los obliga a aceptar que Kicillof es el gran ganador de la jornada y deberán tomarlo más en serio en lo sucesivo.

Antes de las 20 se sumó a San José 1111 el senador de Unión por la Patria (UxP) Oscar Parrilli, quien tiene permiso judicial para visitar a Cristina, reportó la agencia NA.

También se esperaba que en cualquier momento se sume al búnker kirchnerista la intendenta de Quilmes y candidata por la Tercera Sección Electoral Mayra Mendoza.

Elecciones en el búnker de La Libertad Avanza

Por su lado, en el búnker del oficialismo nacional hay silencio y no surgen datos. El presidente Javier Milei acaba de llegar allí y varios funcionarios también. El búnker se encuentra en la localidad de Gonnet.

Cristian Ritondo y Diego Santilli, dirigentes aliados del Pro, acompañan al presidente Milei en esa sede.

El único oficialista que habló hasta ahora es el armador bonaerense de LLA, Sebastián Pareja, quien celebró el “ejército” de 45 mil fiscales de LLA y denunció “trapisondas” de la “vieja política”.

Si bien evitó dar resultados, el dirigente se mostró “muy contento”. Pero desde entonces han pasado unas cuantas horas ya.