Rodeada de "seguridad" militante, Karina Milei votó en Vicente López y pidió que "la gente vaya a votar"

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, emitió su voto este mediodía en Vicente López, destacando la relevancia de la jornada electoral. La funcionaria llamó a los ciudadanos a participar y remarcó que “es una elección importante” para la provincia.
“Es importante, la gente tiene que venir a votar”, dijo en unas breves declaraciones al canal LN+ mientras aguardaba para ingresar al cuarto oscuro y emitir su voto en la mesa asignada en medio de las Elecciones de Buenos Aires 2025.
Luego, evitó hacer más declaraciones a la prensa y se retiró por la Avenida del Libertador escoltada por un grupo de militantes de La Libertad Avanza que cantaban “Olé, olé, olé Jefe, Jefe”.
La funcionaria y hermana del presidente Javier Milei votó en el Instituto Pedro Coveda, ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen en ese distrito del norte del Gran Buenos Aires.