Rodeada de "seguridad" militante, Karina Milei votó en Vicente López y pidió que "la gente vaya a votar"

La secretaria presidencial y hermana de Milei evitó dar declaraciones ante la prensa tras ser escoltada por seguidores libertarios. “Es importante votar”, asumió.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, emitió su voto este mediodía en Vicente López, destacando la relevancia de la jornada electoral. La funcionaria llamó a los ciudadanos a participar y remarcó que “es una elección importante” para la provincia.

“Es importante, la gente tiene que venir a votar”, dijo en unas breves declaraciones al canal LN+ mientras aguardaba para ingresar al cuarto oscuro y emitir su voto en la mesa asignada en medio de las Elecciones de Buenos Aires 2025.

Luego, evitó hacer más declaraciones a la prensa y se retiró por la Avenida del Libertador escoltada por un grupo de militantes de La Libertad Avanza que cantaban “Olé, olé, olé Jefe, Jefe”.

La funcionaria y hermana del presidente Javier Milei votó en el Instituto Pedro Coveda, ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen en ese distrito del norte del Gran Buenos Aires.