Política en Off: candidatos que no leen de corrido, se despide la alianza de De Marchi y un día Hebe se desquitó

El intendente de Capital, Ulpiano Suárez, abrió septiembre con la presentación de un proyecto en el Concejo Deliberante que busca establecer la obligatoriedad de los debates de candidatos, tanto para cargos ejecutivos como legislativos municipales. Es decir, para aspirantes a intendentes y concejales.

La propuesta ya tiene antecedentes en algunos departamentos como General Alvear y Malargüe , aunque en esos casos solo alcanza a los postulantes a jefes comunales . Suarez fue más allá y planteó que los vecinos también puedan conocer las propuestas y planes de gestión de quienes aspiran a ocupar bancas en el Concejo Deliberante.

La iniciativa de Suárez generó diferentes repercusiones entre intendentes de la provincia. Mientras algunos la valoraron positivamente, otros la calificaron de “ tribunera ” y atribuyeron la movida a las aspiraciones del jefe comunal capitalino: “El Ulpiano solo lo hace porque quiere ser gobernador”, señalaron.

“Todo bien con que el Ulpiano quiera ser gobernador, pero debe aflojarle al show ”, lanzó uno de los intendentes radicales. En tanto, un jefe comunal opositor se sinceró y, entre risas, comentó que en su departamento hay candidatos a concejal “ que no saben leer de corrido ”, por lo que considera que evitar un debate es hasta un favor.

Más crítico aún fue un dirigente del Gran Mendoza, que se preguntó: “¿Realmente los vecinos quieren ver a candidatos que ni registran?”. En sintonía, un intendente del área metropolitana agregó: “No ven el debate a gobernador o Presidente, ¿van a querer escuchar a gente que no sabe lo que es un Concejo ?”.

Aunque las intenciones de Suarez no fueron bien recibidas por varios de sus colegas, el intendente capitalino mantiene firme su objetivo de instaurar el debate obligatorio para candidatos a concejales en la Ciudad.

Agua y aceite en la campaña oficialista

Será una campaña corta y con unas cuantas rarezas. En el radicalismo aseguran que no tomará temperatura hasta las últimas tres o cuatro semanas. Y mucho de lo que va a pasar depende posiblemente de lo que ocurra en las elecciones bonaerenses de este domingo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/1964074285279891697&partner=&hide_thread=false En Luján de Cuyo, junto al Diputado Nacional @lMartinezAlvaro y el Senador Provincial @MartinKerchner, recorrimos la refinería de @YPFoficial donde está instalado el reactor trasladado desde IMPSA.



Recibidos por Daniel Pietro, Gerente del complejo Luján de Cuyo y Adolfo Sanchéz,… pic.twitter.com/TwohBI2f9V — Luis Petri (@luispetri) September 5, 2025

No se sabe todavía, por ejemplo, si vendrá o no Javier Milei a Mendoza, como prometió el primer candidato a diputado nacional de la alianza radical-libertaria Luis Petri.

Otra cosa: ¿Se despegará Cornejo de sus socios de la Casa Rosada si sufren una derrota muy contundente? Juran que no en el cuartel radical. Dicen que lo de este domingo es una elección provincial...aunque acapare el 40% del electorado nacional.

Lo cierto es que la naciente campaña se arma día a día, en un comando variopinto, con integrantes del cornejismo (Andrés Peti Lombardi y Pablo Sarale), el petrismo (el primo del líder, Pablo Cairo, exsocio político de José Luis Ramón) y los mileistas puros, quienes tienen al frente al siempre distante y misterioso Facundo Correa Llano.

Pocas cosas se han definido pero una de ellas es que los principales candidatos a diputados nacionales por Mendoza de la alianza "caminarán juntos", aunque uno de ellos sea "sapo de otro pozo". Se trata del demarchista Álvaro Martínez, el tercero de la lista del oficialismo nacional y provincial. Este libreto que une agua y aceite se empezó a ejecutar el viernes en Mendoza y seguirá durante los fines de semana que faltan para la elección del 26 de octubre.

Adiós al frente de De Marchi

Las elecciones 2025 trajeron consigo una reconfiguración importante en los frentes electorales. Nuevas uniones y separaciones. Cada vez son más volátiles estas fusiones que supuestamente unen ideas comunes y ya casi sin ruborizarse los políticos explican que "caducan" el día después de las elecciones.

En este contexto de cambio, algunos de estos experimentos electorales murieron hace rato, aunque sobreviva la marca. Podemos decir en este sentido que una agrupación quedará formalmente extinta en las próximas horas. Se trata ni más ni menos que de La Unión Mendocina (LAUM), que tuvo un debut fulgurante en las elecciones provinciales de 2023 con su candidato a gobernador, Omar de Marchi, quien salió segundo.

Omar de Marchi El PRO que conduce Omar De Marchi se quedó sin candidaturas nacionales para las próximas elecciones PRO Mendoza

Pues bien, con el mutis por el foro de De Marchi, la ida prácticamente inmediata del excandidato a vice Daniel Orozco (quien hoy se prueba junto a José Luis Ramón en medio de sus tribulaciones judiciales) y la unión de los demócratas a los libertarios locales, poco sentido tenía seguir manteniendo a LAUM con vida. Este paso se dará apenas los que se quedaron en el marco de la vieja alianza (experonistas, exradicales y el exdemócrata Jorge Difonso) anuncien que los bloques legislativos pasarán a llamarse "Provincias Unidas", en honor al armado de los gobernadores de "Grito Federal", quienes ahora son sus líderes.

Elección nueva, vida nueva y...por ende, nueva alianza también.

Hebe Casado se desquitó

Es conocido el mayor padecimiento de Hebe Casado, la vicegobernadora de la provincia: fue una de las primeras libertarias del oficialismo provincial pero no le aceptan la ficha de afiliación a La Libertad Avanza.

Esa daga clavada todavía duele. A Casado le han comunicado oficialmente que no la dejarán entrar a Las Fuerzas del Cielo hasta que termine la gestión de Cambia Mendoza. A pesar de que se haya sacado una foto con el propio Javier Milei en su despacho presidencial, con la motosierra en la mano.

Por eso la vice se despachó el último fin de semana contra los estrategas de LLA, Karina Milei y Eduardo Lule Menem, por la rotunda derrota sufrida a manos del radicalismo correntino en la elección para la gobernación.

"#TeLoDije" se limitó a postear Casado en respuesta a un comentario del periodista Manu Jove, quien destacó el magro resultado de la estrategia de Lule y Karina de "ir con los propios" en esa elección, en lugar de formar una alianza con el oficialismo de la provincia.

Casado también felicitó en otro posteo a los ganadores correntinos, los hermanos radicales Juan Pablo y Gustavo Valdez. Poco le importó en este caso que el traspaso de poder entre hermanos fuera "una especie de nepotismo", como dijo el jefe de gabinete Guillermo Francos, una de las figuras del gobierno nacional que tanto apoya ¿Pudo más el rencor?

Maltratando a la "gremialista senadora"

La aparición de Claudia Iturbe como candidata a senadora provincial del frente Provincias Unidas que lidera Jorge Difonso no pasa desapercibido entre las filas gremiales y hasta genera rechazo en uno en particular.

Al enfrentamiento conocido que mantienen desde hace tiempo ATE y Ampros por la representación de algunos profesionales de la salud, como los licenciados en enfermería, se sumó ahora el aditivo electoral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JorgeDifonso/status/1957256128229945753&partner=&hide_thread=false Les presento a @claudiasusanaiturbe, secretaria general de @ampros.mza, especialista en salud.

Nos estará acompañando como candidata a senadora provincial.

Sentimos orgullo de tener a una representante de los profesionales de la salud en nuestra lista.#DefendamosMendoza pic.twitter.com/zp2YH6E3t0 — Jorge Andrés Difonso (@JorgeDifonso) August 18, 2025

Este miércoles varios sindicatos estatales acompañaron la manifestación que encabezó el gremio conducido por Roberto Macho contra la reforma del Estatuto del Empleado Público que impone Cornejo. Entre ellos fueron el Sute, Ampros, Judiciales y hasta la CGT Mendoza.

A media mañana aparecieron las cámaras televisivas y Macho reunió a Ricardo Babillon (Judiciales) y a Luis Márquez (CGT) para dar una conferencia, pero no se preocupó en buscar al Sute, ni a Ampros.

También les pidió a los muchachos de los bombos que paren la percusión mientras duraran las notas. Lo llamativo es que Iturbe apareció sin que la llamen (no la esperaron para empezar) y tuvo que hacer fila para hablar.

Bombos-ATE

Lo cierto es que después de esperar la ronda de entrevistados, quedó sola frente a cámara y los muchachos de ATE rompieron el silencio entre chistes de “guarda que habla la senadora”. Iturbe debió esforzarse por hablar con la prensa ante el ruido de los bombos ¿Será el costo del doble rol que eligió asumir?