Elecciones Buenos Aires 2025: a qué hora estarán los resultados el domingo

Este domingo 7 de septiembre se celebran las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. La Junta Electoral de la Provincia(JEP) informó que los resultados comenzarán a publicarse a las 21horas , o cuando se haya alcanzado por lo menos un 30% de las mesas escrutadas en cada sección electoral.
El objetivo es garantizar transparencia y uniformidad en la difusión de la información, asi de esta manera evitar especulaciones prematuras o parciales en distintas regiones.
Una vez habilitada, la transmisión será en vivo, de acceso gratuito y replicable por todos los medios de comunicación autorizados.
Cuándo se conocerán los resultados definitivos
El escrutinio definitivo de la elección provincial comenzará el 13 de septiembre, fecha en la que se darán a conocer los datos finales. Esto es debido a que los ciudadanos de la provincia votarán en dos instancias distintas durante el año.
Quiénes son los candidatos en la provincia
La pelea principal será entre:
-
Alianza La Libertad Avanza, que reúne al mileísmo y al PRO.
-
Frente Patria, que nuclea a la mayoría de las facciones del peronismo.
-
Somos Buenos Aires, tercera vía conformada por la UCR, peronistas disidentes, la Coalición Cívica y otros partidos de centro.
Quiénes deben votar y quiénes están exentos
El voto es obligatorio para todos los electores que tengan 16 años o más al momento de los comicios. Sin embargo, los menores de 18 y los mayores de 70 años están exceptuados y no recibirán sanciones en caso de no asistir.
Las excepciones contempladas son:
-
Estar a más de 500 kilómetros del lugar de votación.
-
Problemas de salud debidamente certificados.
-
Fuerza mayor comprobable que impida la asistencia.
-
Funcionarios y empleados que, por razones de servicio, no puedan concurrir, como es el caso del personal de organismos o empresas de servicios públicos.
Fechas clave del calendario electoral bonaerense
-
5 de septiembre: fin de la campaña y del plazo para publicar encuestas.
-
7 de septiembre: jornada electoral. La difusión de proyecciones se habilita recién tres horas después del cierre de los comicios.
-
13 de septiembre: inicio del escrutinio definitivo.
-
6 de noviembre: fin del plazo para justificar la no emisión del voto.