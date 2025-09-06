Elecciones Buenos Aires 2025: a qué hora estarán los resultados el domingo

Desde la Junta Electoral confirmaron que los primeros datos oficiales se difundirán desde las 21hs o cuando se alcance un 30% de mesas escrutadas.

Las urnas se preparan para una jornada de elecciones en Buenos Aires este domingo. La Junta Electoral confirmó que primeros datos oficiales se difundirán desde las 21hs.

Este domingo 7 de septiembre se celebran las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. La Junta Electoral de la Provincia(JEP) informó que los resultados comenzarán a publicarse a las 21horas , o cuando se haya alcanzado por lo menos un 30% de las mesas escrutadas en cada sección electoral.

El objetivo es garantizar transparencia y uniformidad en la difusión de la información, asi de esta manera evitar especulaciones prematuras o parciales en distintas regiones.

Una vez habilitada, la transmisión será en vivo, de acceso gratuito y replicable por todos los medios de comunicación autorizados.

Cuándo se conocerán los resultados definitivos El escrutinio definitivo de la elección provincial comenzará el 13 de septiembre, fecha en la que se darán a conocer los datos finales. Esto es debido a que los ciudadanos de la provincia votarán en dos instancias distintas durante el año.

En la primera, se eligen representantes de la Legislatura provincial y cargos municipales.

En la segunda, se vota a los legisladores nacionales que representarán a la provincia en el Congreso.