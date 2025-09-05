La jornada previa a la elección legislativa se presentará con cielo mayormente soleado.

Así estará el tiempo el domingo de elecciones en Buenos Aires

Los bonaerenses tendrán un clima favorable para movilizarse hacia las urnas este domingo, cuando se celebren las elecciones, ya que no se esperan lluvias y las temperaturas serán templadas.

Sábado 6 de septiembre La jornada previa a la elección se presentará con cielo mayormente soleado y temperaturas que oscilarán entre los 8 °C de mínima y los 14 °C de máxima, condiciones ideales para quienes aprovechen la tarde para actividades al aire libre.

Domingo 7 de septiembre El día de los comicios tendrá un escenario climático parcialmente soleado, sin pronóstico de precipitaciones. La mínima será de 12 °C y la máxima de 15 °C, lo que garantiza un ambiente agradable para que los ciudadanos concurran a votar sin complicaciones meteorológicas.

Con este panorama, se espera un fin de semana sin sobresaltos en la Ciudad, con temperaturas moderadas y un cielo variable pero sin lluvias.