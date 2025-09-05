Así estará el tiempo el domingo de elecciones en Buenos Aires

Los bonaerenses tendrán un clima favorable para movilizarse hacia las urnas este domingo, cuando se celebren las elecciones, ya que no se esperan lluvias y las temperaturas serán templadas.
La jornada previa a la elección legislativa se presentará con cielo mayormente soleado.
La jornada previa a la elección se presentará con cielo mayormente soleado y temperaturas que oscilarán entre los 8 °C de mínima y los 14 °C de máxima, condiciones ideales para quienes aprovechen la tarde para actividades al aire libre.
El día de los comicios tendrá un escenario climático parcialmente soleado, sin pronóstico de precipitaciones. La mínima será de 12 °C y la máxima de 15 °C, lo que garantiza un ambiente agradable para que los ciudadanos concurran a votar sin complicaciones meteorológicas.
Con este panorama, se espera un fin de semana sin sobresaltos en la Ciudad, con temperaturas moderadas y un cielo variable pero sin lluvias.
Abrigo liviano: un sweater o campera liviana será suficiente para moverse con comodidad entre las primeras horas y la tarde.
Protección solar opcional: aunque el sol será parcial, si tenés que estar a la intemperie, podés llevar anteojos o gorra ligeros.
Paraguas pequeño: no se esperan lluvias, pero nunca está de más llevar uno por precaución si vas a estar mucho tiempo afuera.