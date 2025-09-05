5 de septiembre de 2025 - 09:29

Así estará el tiempo el domingo de elecciones en Buenos Aires

La jornada previa a la elección legislativa se presentará con cielo mayormente soleado.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Los bonaerenses tendrán un clima favorable para movilizarse hacia las urnas este domingo, cuando se celebren las elecciones, ya que no se esperan lluvias y las temperaturas serán templadas.

Sábado 6 de septiembre

La jornada previa a la elección se presentará con cielo mayormente soleado y temperaturas que oscilarán entre los 8 °C de mínima y los 14 °C de máxima, condiciones ideales para quienes aprovechen la tarde para actividades al aire libre.

Domingo 7 de septiembre

El día de los comicios tendrá un escenario climático parcialmente soleado, sin pronóstico de precipitaciones. La mínima será de 12 °C y la máxima de 15 °C, lo que garantiza un ambiente agradable para que los ciudadanos concurran a votar sin complicaciones meteorológicas.

Con este panorama, se espera un fin de semana sin sobresaltos en la Ciudad, con temperaturas moderadas y un cielo variable pero sin lluvias.

Recomendaciones para el domingo electoral

  • Abrigo liviano: un sweater o campera liviana será suficiente para moverse con comodidad entre las primeras horas y la tarde.

  • Protección solar opcional: aunque el sol será parcial, si tenés que estar a la intemperie, podés llevar anteojos o gorra ligeros.

  • Paraguas pequeño: no se esperan lluvias, pero nunca está de más llevar uno por precaución si vas a estar mucho tiempo afuera.

