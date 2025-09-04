4 de septiembre de 2025 - 19:55

Cayó la "Reina de la reventa" en Buenos Aires: ofrecía entradas para la "despedida" de Messi

Tras la detención, comenzó la sospecha por vínculos con una importante productora. Secuestraron millones de pesos, documentación y hasta un arma de fuego.

Foto:

NA
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una investigación de la Policía porteña terminó con la detención de una mujer señalada como la líder de “una red de reventa” de entradas para recitales, partidos de fútbol y otros espectáculos en Buenos Aires.

Conocida en redes sociales como “The Armenian Girl”, la mujer de 35 años fue arrestada en el barrio de Villa Santa Rita tras un operativo en el que se incautó 5 millones de pesos en efectivo, documentación con nombres de clientes y hasta un arma de fuego.

Ofrecía entradas para la “despedida” de Messi

La imputada ofrecía tickets para partidos de fútbol, como, por ejemplo, el choque entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias sudamericanas que se disputarán esta noche a las 20:30, marcado por la despedida de Liones Messi en esta competición.

Además, entradas de recitales en estadios y arenas, con precios por encima de los oficiales. Los investigadores descubrieron además que la mujer presumía en redes sociales sobre la autenticidad de sus entradas y advertía contra la compra de tickets falsos.

Según trascendió, la Justicia investiga si la detenida mantenía vínculos con un importante gerente de una productora de espectáculos, lo que podría ampliar el alcance de la causa. En paralelo, ya se anticiparon nuevos allanamientos para desarticular por completo la organización.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 2 a partir de un pedido de la Fiscalía 8, que secuestró teléfonos, computadoras, dos carnets de Boca y documentación que comprometería a presuntos clientes de la red.

