En modo campaña, Axel Kicillof llamó a votar para "ponerle un freno a Javier Milei"

"Hasta acá llegó con su engaño y su crueldad", destacó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a la hora de hablar de la gestión libertaria.

Foto:

X / @Kicillofok
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

A una semana de las elecciones en Buenos Aires, el gobernador local Axel Kicillof incentivó a los vecinos a ir a votar. De esta manera, el mandatario provincial para "ponerle un freno" a la administración de Javier Milei, la cual consideró "la estafa electoral más grande de la que se tenga memoria en la Argentina".

"Tenemos que ser capaces de convencer a nuestro pueblo para llenar las urnas de votos: la boleta de Fuerza Patria sirve para decirle a Milei que hasta acá llegó con su engaño y su crueldad", destacó Kicillof durante un plenario en Florencio Varela.

Además, el gobernador sostuvo que el país está en un "momento bisagra" y quedarse en casa y no ir a votar es "hacerle el juego a la derecha". Y agregó: "Salgamos a la calle a hablar con todos y a explicar que el próximo 7 de septiembre nos jugamos el futuro".

Durante el acto convocado por el Movimiento Evita, el mandatario de Buenos Aires puso el foco contra la administración nacional. En ese marco tildó a Javier Milei de "empleado de los sectores de poder" y aseguró que su "único objetivo es llevar adelante un proyecto de hambre y de entrega".

Kicillof replicó su mensaje en sus redes sociales: "El pueblo ya descubrió que Milei cometió la estafa electoral más grande de la que se tenga memoria en la Argentina y que no vino a enfrentar a la casta sino a ajustar a los sectores vulnerables, a los jubilados, las personas con discapacidad, los barrios populares y la industria nacional. No hay nada nuevo ni espontáneo en ese modelo".

