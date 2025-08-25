25 de agosto de 2025 - 23:51

Máximo Kirchner cuestionó a Axel Kicillof: "Ojalá ponga el mismo dinero en Quilmes que en La Plata"

El diputado cuestionó al gobernador de Buenos Aires por la inversión en obras. La queja se dio en un acto en Quilmes.

Máximo y Mayra Mendoza inauguraron el Polideportivo Diego Maradona en Quilmes Oeste.

Máximo y Mayra Mendoza inauguraron el Polideportivo "Diego Maradona" en Quilmes Oeste.

Diario Conurbano
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El diputado nacional Máximo Kirchner le reclamó públicamente al gobernador Axel Kicillof la distribución de fondos para obras. En un video que se viralizó en las redes sociales, se escucha al legislador acusar al mandatario provincial de privilegiar a La Plata en detrimento de otros municipios del conurbano.

De esta manera, se reaviva la interna en el peronismo a menos de dos semanas de las elecciones. Aunque el clip se difundió este lunes, el hecho ocurrió la semana pasada durante la inauguración del polideportivo Diego Armando Maradona en Quilmes.

Se trató de un acto que el diputado compartió con la intendenta Mayra Mendoza y el primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Jorge Taiana. En su discurso, Kirchner apuntó directamente a la inversión provincial en la capital bonaerense, donde recientemente se renovaron plazas y edificios icónicos.

"Hace un año atrás, en un acto que hacías en la ciudad de La Plata me decían ‘qué linda está La Ciudad de La Plata’. Ojalá el gobernador ponga la misma plata en Quilmes que pone en la ciudad de La Plata", se quejó el hijo de la expresidenta. Y destacó: "Me va a encantar, Quilmes lo necesita".

La paradoja del reclamo es que, unas horas antes de ese mismo acto, el propio Axel Kicillof había estado en Quilmes junto a la intendenta Mayra Mendoza. Ambos inauguraron una nueva alcaidía, en el marco de una importante obra de infraestructura para el distrito.

