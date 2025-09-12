El Gobierno denunciará a autoridades de la UBA por hacer campaña en rechazo al veto de Milei en su página web

Desde el Ministerio de Capital Humano solicitaron “la investigación de quienes ordenaron crear el subdominio https://noalveto.uba.ar”.

El Ministerio de Capital Humano anunció hoy denunciará a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por incumplimiento de los deberes de funcionario público, luego de haber impedido al alumnado de la casa de altos estudios acceder al sitio oficial de esa casa de altos estudios con intención de “bloquear ese acceso por una página con contenido de carácter político partidario”.

El sitio oficial fue redirigido al subdominio noalveto.uba.ar como parte de una manifestación del decanato de la UBA en contra de la decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Financiamiento Universitario. Esta normativa, aprobada por el Congreso, contemplaba un aumento del presupuesto destinado a las universidades públicas, en un contexto de severo ajuste fiscal implementado por el gobierno nacional.

No al veto / UBA El sitio web uba.com.ar fue redirigido al subdominio noalveto.uba.ar. En este sentido, la cartera que conduce Sandra Pettovello, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, exigió “el cese inmediato de esa maniobra”, informó en un comunicado, en referencia al subdominio que se creó dentro de la web oficial de la UBA para impulsar protestas contra el reciente veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario que aprobó la oposición en el Congreso.

Al respecto, el Ministerio solicitará “la investigación de quienes ordenaron crear el subdominio https://noalveto.uba.ar, a fin de determinar las responsabilidades administrativas y legales correspondientes”.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, informa que denunciará a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA).



La manipulación de los canales oficiales de comunicación y la utilización de recursos públicos con fines… pic.twitter.com/TxK1tX6jU2 — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) September 12, 2025 “Las universidades nacionales deben garantizar el normal funcionamiento institucional y la igualdad de acceso a la información académica y administrativa. La manipulación de los canales oficiales de comunicación y la utilización de recursos públicos con fines partidarios configuran una violación a estos principios, además de comprometer la transparencia que debe regir en la gestión de las universidades, se indicó.